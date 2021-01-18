منوبة: ايقاف 21 شخصا شاركوا في التحركات الليلية وحجز زجاجات حارقة

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء امس الاحد بالاحتفاظ ب21 شخصا من بينهم عنصر متشدد وناشط بتنسيقية محلية لحزب سياسي، شاركوا في التحركات الليلية التي تم خلالها رشق الوحدات الأمنية بالحجارة وإغلاق الطرقات وإحداث الفوضى بمناطق الدندان ودوار هيشر وشباو وطبربة، وفق ما اكدته مصادر امنية لصحفية (وات) يأتي ذلك عقب تصدي قوات الحرس والأمن الوطنيين، الى محاولات الوصول الى فضاءات تجارية، والاعتداء على مقرات امنية ببرج العامري وشباو تم في بعضها استعمال زجاجات حارقة "مولوتوف"، تم حجز عدد منها مخفيا في مقبرة بالدندان.وتوزعت الايقافات بين دوار هيشر (09 اشخاص)، وطبربة (08 اشخاص) والدندان (04 اشخاص) وسط توقعات بمزيد الايقافات اليوم الاثنين بناء على اعمال الشغب التي حصلت والتي تورط فيها اطفال وقصر، وفق تأكيد نفس المصدر.وكانت أحياء بولاية منوبة قد شهدت عمليات كر وفر بين عدد من الشبان والوحدات الأمنية التي اضطرت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.يذكر انه بايقاف 21 شابا مساء امس، يصل اجمالي الموقوفين منذ اول امس السبت الى 38 شخصا، اربعة منهم تورطوا في عمليات خلع وسرقة لفرع بنكي بدوار هيشر.