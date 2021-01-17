لسعد الدريدي المدرب الجديد للنجم الساحلي يعلن اعضاء الاطار الفني المساعد له

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يواصل النجم الساحلي تدريباته في اطار تربص تحضيري بالقنطاوي تحت اشراف مدربه الجديد لسعد الدريدي .وقد اعلن المدرب الدريدي عن قائمة اعضاء الاطار الفني المساعد له الذي يتكون من / عماد بن يونس (مساعد ) وزيد زيود (مساعد ) وإقبال الرواتبي (مساعد ) وأيمن الحبيبي ( معد بدني) وأحمد الدريري ( معد بدني ) وقاسم بالنور ( مكلّف بالإحصاء ) وفوزي العوني ( مدرّب حٌرّاس مرمى)