لسعد الدريدي المدرب الجديد للنجم الساحلي يعلن اعضاء الاطار الفني المساعد له

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 18:04 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - يواصل النجم الساحلي تدريباته في اطار تربص تحضيري بالقنطاوي تحت اشراف مدربه الجديد لسعد الدريدي .
وقد اعلن المدرب الدريدي عن قائمة اعضاء الاطار الفني المساعد له الذي يتكون من / عماد بن يونس (مساعد ) وزيد زيود (مساعد ) وإقبال الرواتبي (مساعد ) وأيمن الحبيبي ( معد بدني) وأحمد الدريري ( معد بدني ) وقاسم بالنور ( مكلّف بالإحصاء ) وفوزي العوني ( مدرّب حٌرّاس مرمى)

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