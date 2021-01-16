منوبة: مواجهات بين متظاهرين وامنيين في طبربة وإيقاف سبعة شبان

وات -

شهدت مدينة طبربة مساء اليوم عمليات كر وفر بين قوات الأمن وعدد من الشبان، على مستوى بئر الزيتون وأحياء العرقوب والنجاح وسط تعزيزات أمنية كبيرة من منطقة الأمن بطبربة وشرطة النجدة اريانة ووحدات التدخل ووحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ووحدات إقليم الحرس الوطني باريانة .وعمد عدد من المتظاهرين إلى إشعال العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة ، مما أدى إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل الأمنيين وفق مصدر امني الذي افاد مكتب وات بمنوبة ، بانه تم ايقاف سبعة شبان لم يتجاوز عمرهم ال18 عاما من قبل وحدات الأمن الوطني يذكر أن ، والي الجهة محمد شيخ روحه قد حل بمكان المواجهات معاينا الوضعية على عين المكان .