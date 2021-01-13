وزارة التعليم العالي تلغي الحصّة المسائية الخاصة بالدروس والامتحانات المبرمجة الأربعاء 13 جانفي الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته ظهر اليوم الاربعاء، عن إلغاء الحصّة المسائية الخاصة بالدروس والامتحانات المبرمجة اليوم الأربعاء 13 جانفي الجاري.وأوضحت الوزارة في هذا البلاغ، أن هذا القرار يأتي تبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والمتضمّن للإجراءات التّي تمّ إقرارها من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا".وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أقرت، أمس الثلاثاء، الحجر الصحي الشامل من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021 مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي في ندوة صحفية.كما أقرت الهيئة تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين والخاص انطلاقا من اليوم الأربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية.