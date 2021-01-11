توقيع كتاب "ولي خطوات في فلسطين" للكاتبة نجاة البكري يوم 16 جانفي

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ضمن برمجته الخاصة بتوقيعات راعي النجوم، ينظّم بيت الرواية يوم الجمعة 15 جانفي الجاري لقاء لتقديم وتوقيع كتاب "ولي خطوات في فلسطين" للكاتبة نجاة البكري وتقديم الأستاذة جليلة طريطر وذلك بمكتبة البشير خريف بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي على الساعة 14.كتاب "ولي خطوات في فلسطين" للكاتبة نجاة البكري، ليس مجرّد سيرة ذاتيّة لامرأة تونسيّة غادرت تونس لتعيش رفقة زوجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل هو رصد دقيق للواقع الفلسطيني ومعاناته اليومية المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي .نجاة البكري هي كاتبة تونسية تعيش في فلسطين، حملت معها تفاصيل ذاكرتها، ونسجت منها قصصها.دراستها للأدب الفرنسي في الجامعة التونسية، جعلتها تميل إلى أسلوب المدرسة الفرنسية الواقعية.