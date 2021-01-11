توقيع كتاب "ولي خطوات في فلسطين" للكاتبة نجاة البكري يوم 16 جانفي

وات - ضمن برمجته الخاصة بتوقيعات راعي النجوم، ينظّم بيت الرواية يوم الجمعة 15 جانفي الجاري لقاء لتقديم وتوقيع كتاب "ولي خطوات في فلسطين" للكاتبة نجاة البكري وتقديم الأستاذة جليلة طريطر وذلك بمكتبة البشير خريف بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي على الساعة 14.
كتاب "ولي خطوات في فلسطين" للكاتبة نجاة البكري، ليس مجرّد سيرة ذاتيّة لامرأة تونسيّة غادرت تونس لتعيش رفقة زوجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل هو رصد دقيق للواقع الفلسطيني ومعاناته اليومية المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي .
نجاة البكري هي كاتبة تونسية تعيش في فلسطين، حملت معها تفاصيل ذاكرتها، ونسجت منها قصصها.
دراستها للأدب الفرنسي في الجامعة التونسية، جعلتها تميل إلى أسلوب المدرسة الفرنسية الواقعية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كتاب "ولي خطوات في فلسطين" للكاتبة نجاة البكري، ليس مجرّد سيرة ذاتيّة لامرأة تونسيّة غادرت تونس لتعيش رفقة زوجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل هو رصد دقيق للواقع الفلسطيني ومعاناته اليومية المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي .
نجاة البكري هي كاتبة تونسية تعيش في فلسطين، حملت معها تفاصيل ذاكرتها، ونسجت منها قصصها.
دراستها للأدب الفرنسي في الجامعة التونسية، جعلتها تميل إلى أسلوب المدرسة الفرنسية الواقعية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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