الرابطة الاولى - الملعب التونسي يفوز على مستقبل سليمان ويصعد مؤقتا الى المركز الثاني

وات - عاد الملعب التونسي في اول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد ناصيف البياوي الى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه مستقبل سليمان 2-1 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة على ملعب سليمان في افتتاح الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ومنح النيجيري فيكتور اباتا التقدم للملعب التونسي في الدقيقة 40 قبل ان يدرك ايمن محمود التعادل لمستقبل سليمان في الدقيقة 66 رافعا رصيده الى 4 اهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين.
وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة نحو التعادل سجل بلال ايت مالك في الدقيقة 90 هدف الانتصار لفريق باردو الذي جدد العهد مع الفوز بعدما انقاد في مباراته الاخيرة الى خسارة ثقيلة امام النادي الصفاقسي بثلاثية نظيفة عجلت بحصول القطيعة مع المدرب انيس البوسعايدي.
وصعد الملعب التونسي الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 11 نقطة من 6 مقابلات على بعد نقطتين من الترجي الرياضي حامل اللقب والمتصدر (13 نقطة من 5 مباريات) في حين تجمد رصيد مستقبل سليمان الذي تكبد هزيمته الاولى هذا الموسم على ميدانه عند 8 نقاط من 7 لقاءات في المرتبة الثامنة مؤقتا.
وتستكمل بقية مباريات الجولة يومي السبت والاحد.
--الجمعة 8 جانفي 2021
في سليمان مستقبل سليمان - الملعب التونسي 1-2
السبت 9 جانفي 2021
في المتلوي - س 14 نجم المتلوي - الاولمبي الباجي هيثم قيراط
في بنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النادي الافريقي وليد الجريدي
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد تطاوين محمد الفني
الاحد 10 جانفي 2021
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق
في بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي نعيم حسني
في رادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش اسامة رزق الله
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ومنح النيجيري فيكتور اباتا التقدم للملعب التونسي في الدقيقة 40 قبل ان يدرك ايمن محمود التعادل لمستقبل سليمان في الدقيقة 66 رافعا رصيده الى 4 اهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين.
وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة نحو التعادل سجل بلال ايت مالك في الدقيقة 90 هدف الانتصار لفريق باردو الذي جدد العهد مع الفوز بعدما انقاد في مباراته الاخيرة الى خسارة ثقيلة امام النادي الصفاقسي بثلاثية نظيفة عجلت بحصول القطيعة مع المدرب انيس البوسعايدي.
وصعد الملعب التونسي الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 11 نقطة من 6 مقابلات على بعد نقطتين من الترجي الرياضي حامل اللقب والمتصدر (13 نقطة من 5 مباريات) في حين تجمد رصيد مستقبل سليمان الذي تكبد هزيمته الاولى هذا الموسم على ميدانه عند 8 نقاط من 7 لقاءات في المرتبة الثامنة مؤقتا.
وتستكمل بقية مباريات الجولة يومي السبت والاحد.
--الجمعة 8 جانفي 2021
في سليمان مستقبل سليمان - الملعب التونسي 1-2
السبت 9 جانفي 2021
في المتلوي - س 14 نجم المتلوي - الاولمبي الباجي هيثم قيراط
في بنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النادي الافريقي وليد الجريدي
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد تطاوين محمد الفني
الاحد 10 جانفي 2021
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق
في بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي نعيم حسني
في رادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش اسامة رزق الله
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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