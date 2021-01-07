الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
الجمعة 8 جانفي
في سليمان - س 14 مستقبل سليمان - الملعب التونسي مختار دبوس --
السبت 9 جانفي
في المتلوي - س 14 نجم المتلوي - الاولمبي الباجي هيثم قيراط
في بنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النادي الافريقي وليد الجريدي
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد تطاوين محمد الفني --
الاحد 10 جانفي
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق
في بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي نعيم حسني
في رادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش اسامة رزق الله
كل المقابلات تقام دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
الجمعة 8 جانفي
في سليمان - س 14 مستقبل سليمان - الملعب التونسي مختار دبوس --
السبت 9 جانفي
في المتلوي - س 14 نجم المتلوي - الاولمبي الباجي هيثم قيراط
في بنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النادي الافريقي وليد الجريدي
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد تطاوين محمد الفني --
الاحد 10 جانفي
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق
في بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي نعيم حسني
في رادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش اسامة رزق الله
كل المقابلات تقام دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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