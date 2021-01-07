الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في سليمان - س 14 مستقبل سليمان - الملعب التونسي مختار دبوس --في المتلوي - س 14 نجم المتلوي - الاولمبي الباجي هيثم قيراطفي بنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النادي الافريقي وليد الجريديفي حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد تطاوين محمد الفني --في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان اسامة بن اسحاقفي بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي نعيم حسنيفي رادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش اسامة رزق اللهكل المقابلات تقام دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.