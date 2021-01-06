الهايكا : خطية مالية قدرها 10 ألاف دينار ضد إذاعة "نجمة" من أجل "انتهاك كرامة الإنسان"

وات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة الإذاعية الخاصة "نجمة اف ام"، على خلفية ما تضمنته حلقة 10 ديسمبر 2020 من برنامج "شكشوكة ستايل" من "شتم وإهانة وانتهاك لكرامة الإنسان"، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن (الهايكا).
كما قرر مجلس (الهايكا) سحب الجزء المتعلق بالخرق من الحلقة المذكورة من الموقع الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها.
وذكر البلاغ أن الإذاعة اعتُبرت في حالة عود، مشيرا إلى أنه سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 دعتها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بأحكام الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومقتضيات كراس الشروط والتصدي لكل خطابات الكراهية ولكل مضمون ينال من كرامة الانسان.
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كما قرر مجلس (الهايكا) سحب الجزء المتعلق بالخرق من الحلقة المذكورة من الموقع الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها.
وذكر البلاغ أن الإذاعة اعتُبرت في حالة عود، مشيرا إلى أنه سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 دعتها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بأحكام الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومقتضيات كراس الشروط والتصدي لكل خطابات الكراهية ولكل مضمون ينال من كرامة الانسان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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