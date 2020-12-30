القصرين: الإتحاد الجهوي للشغل يقرر تنفيذ إضراب عام جهوي موفى جانفي

وات -

قررت الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء، تنفيذ إضراب عام جهوي موفى شهر جانفي المقبل، وذلك "دفاعا على مطالب جهة القصرين التنموية، ولمطالبة الحكومة بفرض سياسة تنموية عادلة بالجهة، وتنفيذ برامجها التنموية في ظل تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة والتهميش بها"، وفق كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، الصنكي أسودي.وبين أسودي في تصريح ل"وات"، أن الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل إلتأمت اليوم بمدينة سبيطلة، تحت إشراف الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول على الوظيفة العمومية، منعم عميرة، للنظر في الوضع التنموي بالولاية، "نظرا لإحتقان الوضع الإجتماعي بها، وكثرة الإحتجاجات والإعتصامات بجل المعتمديات، وللنظر في إستحقاقات مختلف ربوع الولاية في التنمية وفي منظومة صحية تقدم خدمات لائقة للمواطنين، ومنظومة فلاحية متطورة، إلى جانب حق أبنائها العاطلين عن العمل في التشغيل والعيش الكريم".ولفت إلى أنه سيتم لاحقا تعديل تاريخ الإضراب الذي تم الإتفاق اليوم على تنفيذه في ال26 جانفي المقبل، بعد أن تبين أنه متزامن مع السوق الأسبوعية بمدينة القصرين، حتى لا يتم تعطيل عمل التجار المنتصبين به.