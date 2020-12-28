اختتام الدورة 30 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة وتتويج الأعمال الفائزة

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أسدل الستار على الدورة 30 للمهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب "دورة الفنان العرائسي عبد الحق خمير" التي نظّمتها الإدارة العامّة للعمل الثقافي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل من 24 الى 27 ديسمبر الحالي بالمرّكب الثقافي نيابوليس.وجاءت نتائج لجنة تحكيم مسابقات الأعمال الجماعية للكهول والشباب، المونولوغ و مسرح الشارع كما يلي:*مسابقة مسرح الشارع : -جائزة لجنة التحكيم أسندت لعمل " خبزة الكشكارة " لنادي المسرح القلعة الصغرى سوسة .-جائزة الممثلة الواعدة مناصفة بين " زهور كلاش " عن مسرحية "خبزة الكشكارة "لدار الثقافة القلعة الصغرى ولاية سوسة و " سمر الجبري " عن مسرحية " رقصة المطر" لدار الثقافة بن عروس.-جائزة أحسن ممثل واعد اسندت لمحمد عزيز منصوري عن مسرحية "أطفال الشوارع" لنادي المسرح دار الثقافة نفزة باجة -جائزة أحسن إخراج أسندت للعمل المسرحي " رقصة المطر " لنادي المسرح دار الثقافة بن عروس -جائزة أحسن نص أسندت لمسرحية "أطفال الشوارع "دار الثقافة لدار الثقافة نفزة باجة -جائزة العمل المتكامل أسندت لمسرحية "أطفال الشوارع "دار الثقافة لدار الثقافة نفزة باجة -جائزة الكوريغرافيا أسندت للعمل المسرحي " بنات الحيط " لنادي المسرح بدار الشباب بوشمّة قابس *مسابقة المونولوغ : - جائزة لجنة التحكيم أسندت لمونولوغ " بوتليس " لنادي المسرح دار الثقافة بوعرادة سليانة .-جائزة أحسن نص أسندت لمونولوغ " ذهّان" نص عبد العزيز قزي لنادي المسرح دار الثقافة حامة الجريد توزر.-جائزة أحسن ممثلة اسندت للممثلة " حنان حيدوري " عن مونولوغ بقايا إمرأة لنادي المسرح المركب الثقافي منزل بوزيّان سيدي بوزيدجائزة أحسن إخراج أسندت لمونولوغ " بقايا إمرأة " إمرأة لنادي المسرح المركب الثقافي منزل بوزيّان سيدي بوزيدجائزة العمل المتكامل أسندت لمونولوغ " وجه و قفا " لنادي المسرح دار الثقافة دوّار هيشر .*جوائز الأعمال الجماعية للشباب و الكهولجائزة لجنة التحكيم أسندت لعمل " 5 دقائق " لنادي المسرح دار الثقافة بئر الاحمر تطاوين .-جائزة الممثلة الواعدة مناصفة بين " إيناس التلمودي " عن عمل "مكبث كما لم نره من قبل" دار الثقافة قربة و " ملاك الشارني " عن عمل "تحت الأنقاض " لنادي المسرح دار الثقافة تاجروين الكافجائزة أحسن ممثل واعد أسندت لغسان السويسي عن عمل "أجراس " بدار الثقافة فندق الحدادين صفاقسجائزة أحسن إخراج أسندت للعمل المسرحي "أجراس " بدار الثقافة فندق الحدادين صفاقسجائزة أحسن نص أسندت لمسرحية "أجراس " بدار الثقافة فندق الحدادين صفاقسجائزة العمل المتكامل أسندت لمسرحية "أجراس " بدار الثقافة فندق الحدادين صفاقسجائزة السينوغرافيا أسندت لمسرحية "أجراس " بدار الثقافة فندق الحدادين صفاقس.أما في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال ومسرح العرائس فقد أشادت لجنة التحكيم المتكونة من الأساتذة حبيبة الجندوبي، زوهاد ضيف اللاوي و محمد البشير الجلاّد بجودة العروض و المستوى العالي من الحرفية لبعض الممثلين الأطفال مشددين على ضرورة الإحاطة لفناني الدمى ومسرح العرائس وفسح المجال لإبراز مواهبهم و التي أفرزت النتائج التالية :* مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال:جائزة لجنة التحكيم أسندت لعمل لشخصية " سيد تلوث " عن مسرحية "شموسة " لدار الثقافة آجيم جربة مدنينجائزة أحسن ممثلة مناصفة بين غفران الحاج عبد الله عن مسرحية " جميلة والوحش" للمركّب الشبابي و الرياضي جرزونة بنزرت و زهور كلاّش عن مسرحية " القضيّة زوربا" لدار الثقافة القلعة الصغرى ولاية سوسةجائزة أحسن ممثل أسندت لأنيس الخشيمي عن مسرحية "جميلة والوحش " للمركّب الشبابي و الرياضي جرزونة بنزرتجائزة أحسن إخراج أسندت لمسرحية "جميلة والوحش " للمركّب الشبابي و الرياضي جرزونة بنزرتجائزة العمل المتكامل أسندت لمسرحية "جميلة والوحش " للمركّب الشبابي و الرياضي جرزونة بنزرتجائزة السينوغرافيا أسندت مناصفة لمسرحية "جميلة والوحش " للمركّب الشبابي و الرياضي جرزونة بنزرت و مسرحية " أين أمي " لدار الثقافة العوينةمسرح العرائس:جائزة لجنة التحكيم أسندت لعمل :" غدا أجمل " لنادي دار الثقافة بن الهيثم قبليجائزة أفضل صنع وتحريك : :" غدا أجمل " لنادي دار الثقافة بن الهيثم قبليجائزة أفضل ممثل محرّك : محمد طه الصعادلي عن مسرحة " أصدقاء الطبيعة " دار الثقافة عبد الرحمان بنزرتجائزة أفضل محركة دمى : سحر الحاج عمر عن مسرحية " ليلى و الذئب" دار الثقافة ملولش المهديةجائزة أحسن نص أسندت لمسرحية : مسرحة " أصدقاء الطبيعة " دار الثقافة عبد الرحمان بنزرتجائزة أحسن إخراج أسندت لمسرحية " ليلى و الذئب" دار الثقافة ملولش المهديةكما حجبت جوائز أحسن سينوغرافيا و العمل المتكامل لعدم توفر التمّيزالبصري في كل الأعمال.