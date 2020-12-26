بنزرت : الأمواج تلفظ على شاطئ سيدي مشرق في سجنان جثتين متعفنتين

وات - لفظت اليوم الأمواج على شاطئ سيدي مشرق في بسجنان جثتين متعفّنتين لشابين يبلغان من العمر حوالي 30 سنة ، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول مراسل (وات) واوضح المصدر ذاته ان المصالح الرقابية للحرس البحري بالمنطقة وعقب اكتشافهم للجثتين تولت بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والبلدية رفع الحثتين وتوحيههما إلى المستشفى المحلي بسجنان قبل توجيههما لقسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، مضيفا أنه لم يتم تحديد هوية المتوفين بسبب حالة التعفن التي كانت عليها الجثتان ،مرجخا ان تكون لشابين من جنسية مغاربية غرقا في رحلة غير نظامية ،وفق تعبيره .
يشار إلى أن شاطئ سيدي مشرق كان شهد ايضا العثور على جثتين لشابين توفيا ايضا في ذات الظروف خلال الشهر الجاري.
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يشار إلى أن شاطئ سيدي مشرق كان شهد ايضا العثور على جثتين لشابين توفيا ايضا في ذات الظروف خلال الشهر الجاري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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