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بنزرت : الأمواج تلفظ على شاطئ سيدي مشرق في سجنان جثتين متعفنتين

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 16:50 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - لفظت اليوم الأمواج على شاطئ سيدي مشرق في بسجنان جثتين متعفّنتين لشابين يبلغان من العمر حوالي 30 سنة ، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول مراسل (وات) واوضح المصدر ذاته ان المصالح الرقابية للحرس البحري بالمنطقة وعقب اكتشافهم للجثتين تولت بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والبلدية رفع الحثتين وتوحيههما إلى المستشفى المحلي بسجنان قبل توجيههما لقسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، مضيفا أنه لم يتم تحديد هوية المتوفين بسبب حالة التعفن التي كانت عليها الجثتان ،مرجخا ان تكون لشابين من جنسية مغاربية غرقا في رحلة غير نظامية ،وفق تعبيره .
يشار إلى أن شاطئ سيدي مشرق كان شهد ايضا العثور على جثتين لشابين توفيا ايضا في ذات الظروف خلال الشهر الجاري.

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