الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 26 ديسمبر 2020

وات -

أريانة: تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وارتفاع حالات الإيواء بالمستشفيات إلى 18 حالة



سوسة: عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتخطى 9 آلاف إصابة بعد تسجيل 113 إصابة جديدة



مدنين: 3 حالات وفاة و116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

القصرين: رصد 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

المنستير: حالة وفاة و79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: حالة وفاة و16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في انتظار نتائج تحاليل 182 عينة

باجة: حالة وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت ولاية أريانة، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 187 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بدء انتشار الجائحة الى اليوم السبت، إلى 4960 إصابة، منها 4875 إصابة محلية، و85 إصابة مستوردة.وارتفع، كذلك عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة الى 18 حالة، وذلك وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية لصحة باريانة، تحصلت (وات) على نسخة منه.وتوزعت الاصابات، وفق ذات التقرير، بين الاناث بـ2686 اصابة والذكور بـ2274 إصابة، مع استقرار اجمالي الوفيات بسبب الوباء في حدود 196 حالة، وارتفاع حالات الشفاء التام الى 4405 حالة، بعد تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.وبلغ عدد التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها للتقصي عن الوباء منذ انتشاره بولاية اريانة، 7120 تحليلا مخبريا، منها 300 تحليلا مخبريا تم اجراؤها منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، في حين بلغ عدد التحاليل السريعة المنجزة بمختلف المعتمديات الى حد الان 1437 تحليلا، كشفت عن اصابة 95 شخصا بالفيروس.تخطى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد التي تم تسجيلها بولاية سوسة، منذ إعادة فتح الحدود في جوان الفارط، عتبة الـ9 آلاف إصابة، ليبلغ العدد أمس الجمعة، 9003 إصابات، وفق ما كشفته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة، حفصية العذاري.وأوضحت العذاري، في تصريح أفادت به (وات)، اليوم السبت، ان مصالح الإدارة الجهوية للصحة سجلت امس الجمعة، 113 إصابة جديدة بعد اجراء 301 تحليل مخبري، مشيرة الى ان الإصابات الجديدة شملت 8 أعوان صحة، ما رفع في عدد الإصابات في صفوف الإطارات الطبية والشبه طبية الى 560 إصابة، ومجموع الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس إلى 9092 إصابة.في المقابل، تم تسجيل 7461 حالة تعافي من الفيروس، في حين يبقى عدد الحالات النشيطة في حدود 1257 حالة.وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، كذلك عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بالفيروس، أمس الجمعة، ليرتفع اجمالي الوفيات بالجهة إلى 293 وفاة منذ بداية الجائحة، منها 285 وفاة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.ويقيم حاليّا، بمستشفيات الجهة وبمصحاتها الخاصة، 80 مصابا من الجهة، و15 من ولايات أخرى، منهم 20 في حالة انعاش.تشهد ولاية مدنين، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأيام الأخيرة، حيث سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 116 إصابة جديدة منها إصابة واحدة وافدة من ليبيا و115 اصابة محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات منذ بداية انتشار الوباء، إلى 3164 إصابة.وسجلت الجهة، أيضا، 3 حالات وفاة بسبب هذا الفيروس، ليصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، الى 129 حالة وفاة، وفق ما ذكره، اليوم السبت لـ(وات)، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتتوزع ا الاصابات بحسب المعتمديات على حومة السوق بـ29 اصابة، ومدنين الشمالية بـ25 اصابة، وجرجيس بـ24 اصابة، الى جانب 15 اصابة ببن قردان، و10 اصابات بمدنين الجنوبية، و4 بميدون، و3 ببني خداش، واصابتين بكل من اجيم وسيدي مخلوف.وتم من بين هذه الاصابات، تسجيل 6 اصابات لدى تلاميذ، ليرتفع عدد المصابين من التلاميذ الى 144 اصابة، و4 اصابات لدى الاطار التربوي ليرتفع عدد الاصابات في هذا القطاع الى 61 إصابة، الى جانب 3 إصابات لدى اعوان الصحة، ما رفع إجمالي الاصابات في صفوفهم الى 123 إصابة.وسجلت الجهة، مقابل ذلك، 70 حالة شفاء جديدة، تطور على إثرها عدد حالات الشفاء منذ ظهور الفيروس الى 2346 حالة شفاء، توزعت الى 24 حالة شفاء بجرجيس، و18 بحومة السوق، و13 بمدنين الجنوبية، و4 بميدون، و3 حالات شفاء بكل من مدنين الشمالية وبني خداش، وحالتي شفاء بكل من اجيم وبن قردان، وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ورود نتائج 183 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات بالفيروس منذ إعادة فتح الحدود في جوان الفارط، إلى 3562 إصابة.في المقابل، لم تسجل الجهة أية حالة وفاة جديدة مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، ليستقر العدد الجملي للوفيات بسبب هذا الوباء في حدود 159 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.ووصف الشعباني، في تصريح لـ(وات)، الوضع الوبائي بالولاية بـ"الخطير"، مرجعا ذلك الى حالة الاستهتار المعتمدة من قبل عدد كبير من المواطنين بسبب عدم تقيدهم بمقتضيات البرتوكول الصحي والتزامهم بقواعد حفظ الصحة.وأبرز، في ذات السياق، ان حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي بالقصرين للحاملين للفيروس في ارتفاع متواصل، مما يتطلب مزيدا من الحذر والتحلي من المسؤولية للتوقي من مخاطر هذا الوباء الذي أودى بحياة الكثيرين.وبيّن بالمناسبة، ان المصالح الصحية بالقصرين ستتسلم اليوم، دفعة من المعدات الطبية المتمثلة في أسرة وكراسي متحركة في شكل مبادرة من طرف الجالية التونسية المقيمة بالخارج، لدعم المرافق الصحية بالولايات الداخلية بالمعدات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس "كورونا".سجّلت، ولاية المنستير، مساء أمس الجمعة، حالة وفاة و79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة إلى 175 وفاة، والإصابات إلى 7262 إصابة، وفق ما ذكره لـ(وات)، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.وتوزّعت الإصابات الجديدة، إلى 24 إصابة بمعتمدية الساحلين، و14 إصابة بالمنستير، و12 إصابة بطبلبة، و7 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بالبقالطة، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وأوضح الببة، أنّ حالات التعافي ارتفعت إلى 5674 حالة بعد تسجيل 44 حالة جديدة، مشيرا الى أن عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي يقدر بـ4187 شخصا، مقابل استكمال 35 ألفا و271 فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري.وأضاف أن 1413 حالة لاتزال حاملة لفيروس "كورونا"، من بينها 86 حالة مقيمة بمستشفيات ولاية المنستير.يذكر أن المركز الوطني لحاملي "الكوفيد 19" بالمنستير، استقبل 11 حالة جديدة، ليتطور مجموع المقيمن به إلى 24 حالة، في حين غادرت 9 حالات المركز، ليصبح عدد الحالات المقيمة به 139 حالة، مقابل إقامة 16 مصابا بالمستشفى الميداني الموجود بذات النزل الذي يحتضن المستشفى الجهوي لحاملي الكوفيد 19" بالمنستير.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، مساء أمس الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" لشخص حامل للفيروس ومقيم منذ أيام بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر، ليرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء، الى 49 حالة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن المصالح الصحية في الجهة، رصدت كذلك، 16 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 55 تحليلا مخبريا، وردت نتائجها مساء أمس الجمعة، في انتظار نتائج تحليل 182 عينة إضافية من مخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس، تم رفعها بين 22 و25 ديسمبر الجاري، نظرا للضغط الذي يشهده هذا المخبر.وارتفع إجمالي الإصابات في ولاية توزر منذ بداية الجائحة، الى 2531 إصابة، من بينهم 2247 حالة تعافي.ويخضع عدد من المصابين الى المتابعة الطبية بالمستشفيات، من بينهم 4 مقيمين في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر، و18 في أقسام "كوفيد 19"، موزعين الى 7 بالمستشفى الجهوي بتوزر، و9 بالمستشفى المحلي بدقاش، وحالتين اثنين بالمستشفى الجهوي بنفطة.سجلت، ولاية باجة، أمس الجمعة، حالة وفاة بالمستشفي الجهوي ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، لامرأة في 82 من عمرها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس الى 80 حالة.وأثبتت التحاليل الفيروسية المجراة، أمس الجمعة، أيضا، إصابة 15 شخصا بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بالجهة، الى 2809 حالة.وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة بـ13 إصابة، وإصابة واحدة (01) بمجاز الباب، ومثلها (01) بتبرسق.في المقابل، تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة الـ88 بالمائة، وذلك بعد تعافي 2478 شخصا وخروجهم من الحجر الصحي، حسب آخر احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.