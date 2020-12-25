وزير النقل يؤكد استعداد الوزارة للتنسيق مع الكتابة العامة لشؤون البحر

باب نات -

استقبل معز شقشوق وزير النقل و اللوجستيك صباح اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 أسماء السحيري المكلفة بالكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة حيث استعرضت السحيري برنامج عمل الكتابة العامة لشؤون البحر خلال الفترة القادمة مبرزة أهمية قطاع النقل البحري والموانىء في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد التونسية و دوره المحوري في التنمية و جلب الاستثمار الخارجي.و أكد معز شقشوق استعداد وزارة النقل و اللوجستيك و المصالح التابعة لها للتعاون و التنسيق مع الكتابة العامة لشؤون البحر مشيرا إلى توفر العديد من المقومات البحرية لتونس يمكن توظيفها لخلق القيمة المضافة في إطار استراتيجية بحرية مندمجة تهدف بالأساس إلى تطوير الاقتصاد الأزرق مع تحديد الأولويات ووضع برامج عمل منسّقة بين كلّ الوزارات و الهياكل الوطنية المتدخلة في الأنشطة البحرية .كما تطرّق معز شقشوق إلى بعض المواضيع المدرجة ضمن برنامج الوزارة والتي يمكن التعاون و التنسيق بشأنها مع الكتابة العامة لشؤون البحر في معالجتها مثل تجديد الأسطول الوطني البحري التجاري وصناعة وصيانة السفن ومشاريع البنية الأساسية المينائية والتصرف في الموانئ الترفيهية والتكوين البحري في كل اختصاصاته .