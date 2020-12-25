سليانة: تنظيم حملة تحسيسية للتوقي من انتشار فيروس "كورونا" في إطار برنامج "عزيمة "

وات -

نظّم، اليوم الجمعة، عدد من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة، حملة تحسيسية للتوقي من انتشار فيروس "كورونا" بجامع التقوى بسليانة المدينة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لدعم الوقاية من كوفيد 19 "عزيمة".وبيّن المنسق الجهوي لبرنامج "عزيمة "بسليانة، صالح الصغيري المليتي، لـ(وات)، انه تم الانطلاق في الحملات التحسيسية عبر توزيع عدد من الكمامات والسائل المعقم على رواد المسجد، وذلك تزامنا مع صلاة الجمعة.ولفت، الى أن البرنامج سيتواصل طيلة 20 يوما، سيتم خلالها تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية بالفضاءات العمومية والتي تشهد اكتظاظا، وكذلك بالمؤسسات التربوية والجامعية، وحتى بالمناطق الريفية، لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالبروتوكول الصحي.وأضاف المليتي، أنه سيتم تنظيم حلقات تكوينية لفائدة عدد من الشباب بالاشتراك مع الادارة الجهوية للشباب والرياضة، للاضطلاع بدور التثقيف الصحي في الوسط المدرسي، مشيرا الى ان البرنامج يهدف الي التحسيس والتوعية وتعميم وسائل الوقاية من فيروس "كورونا".من جهته، أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية بسليانة، محمد الهادي العرابي، على أهمية هذه المباردة قصد توعية المصلين ورواد المساجد والجوامع، من أجل الالتزام بالبروتوكول الصحي، وعلى أهمية العمل التطوعي للتصدي لهذا الوباء.يذكر أن برنامج "عزيمة" لدعم الوقاية من كوفيد 19، كان انطلق مؤخرا تحت شعار "من جديد نغلبوا الكوفيد"، ببادرة من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج وطني تساهم فيه العديد من الوزارات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكولات الصحية وأهمية الوقاية من الفيروس والياتها.ويقوم البرنامج، على توفير وسائل الوقاية وتعميمها وتوزيعها، والتّوعية والتّحسيس بضرورة الوقاية وآليّاتها، وحماية الفئات الهشّة من مسنّين ومصابين بأمراض مزمنة وفاقدي المناعة وحاملي الإعاقة، والتكفّل الطبّيّ المبكّر بالمصابين بأعراض "كوفيد 19" في منازلهم، تفاديا لتعكّر حالتهم، وتثمين البحث العلمي ودعم مبادرات المجتمع المدني وابتكاراته الهادفة إلى التصدي لفيروس "كورونا".