بطولة الرابطة الاولى - تعادل الاولمبي الباجي وشبيبة القيروان 1-1

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تعادل فريق الاولمبي الباجي مع شبيبة القيروان اليوم في باجة بنتيجة 1-1 في اطار مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية للبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وافتتحت شبيبة القيروان عن طريق عمر بوراوي د45 فيما عدل النتيجة للاولمبي الباجي مراد الهذلي د90 زائد 7 ولحق الاولمبي الباجي باتحاد بنقردان في المركز الخامس ب5 نقاط فيما يحتل فريق شبيبة القيروان المركز 11 برصيد نقطة واحدة.