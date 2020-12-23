     

بطولة الرابطة الاولى - تعادل الاولمبي الباجي وشبيبة القيروان 1-1

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 17:15 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - تعادل فريق الاولمبي الباجي مع شبيبة القيروان اليوم في باجة بنتيجة 1-1 في اطار مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية للبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وافتتحت شبيبة القيروان عن طريق عمر بوراوي د45 فيما عدل النتيجة للاولمبي الباجي مراد الهذلي د90 زائد 7 ولحق الاولمبي الباجي باتحاد بنقردان في المركز الخامس ب5 نقاط فيما يحتل فريق شبيبة القيروان المركز 11 برصيد نقطة واحدة.

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