بطولة الرابطة الاولى - تعادل الاولمبي الباجي وشبيبة القيروان 1-1

وات - تعادل فريق الاولمبي الباجي مع شبيبة القيروان اليوم في باجة بنتيجة 1-1 في اطار مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية للبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وافتتحت شبيبة القيروان عن طريق عمر بوراوي د45 فيما عدل النتيجة للاولمبي الباجي مراد الهذلي د90 زائد 7 ولحق الاولمبي الباجي باتحاد بنقردان في المركز الخامس ب5 نقاط فيما يحتل فريق شبيبة القيروان المركز 11 برصيد نقطة واحدة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وافتتحت شبيبة القيروان عن طريق عمر بوراوي د45 فيما عدل النتيجة للاولمبي الباجي مراد الهذلي د90 زائد 7 ولحق الاولمبي الباجي باتحاد بنقردان في المركز الخامس ب5 نقاط فيما يحتل فريق شبيبة القيروان المركز 11 برصيد نقطة واحدة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217464