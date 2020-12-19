في أول رحلاته.. قطار التصدير التركي يصل الصين

الأناضول -

انطلق من إسطنبول في 4 ديسمبر وقطع 8693 كيلومتراً (5402 ميلاً)، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة وقزوين)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين)

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إتمام رحلة أول قطار تصدير تركي إلى الصين مباشرة، بوصوله السبت إلى مدينة شيان.وقال قره إسماعيل أوغلو في تغريدة عبر تويتر، "إن قطار التصدير التركي إلى الصين، أتم رحلته من مدينة إسطنبول إلى شيان الصينية، دون توقف".وأضاف أن قطار التصدير أظهر للعالم أجمع مدى القوة اللوجستية لتركيا، في كل مدينة مر بها.وتابع: "إنه إنجاز جديد لنا في مجال النقل عبر السكك الحديدية".وانطلق القطار في 4 ديسمبر/ كانون الأول في رحلة مباشرة إلى الصين، وجرت مراسم توديعه بمحطة "كازلي جيشمه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية.وقطع القطار 8693 كيلومتراً (5402 ميلاً)، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة وقزوين)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).