تسمية عماد الحزقي رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية (الرائد الرسمي)

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بمقتضى امر رئاسي صادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 126) تمت تسمية عماد الحزقي رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية ابتداء من 17 ديسمبر 2020 وذلك خلفا لكمال العيادي.ونصّ هذا الأمر على أن تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرّخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرّخ في 30 ماس من سنة 2000.كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي امر رئاسي في انهاء مهام كمال العيادي على راس هذه الهيئة التي تولى رئاستها منذ شهر أكتوبر من سنة 2016.يذكر انّ عماد الحزقي كان قد تولّى خطّة وزير للدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ (من فيفري إلى سبتمبر 2020) بعد ترؤسه الهيئة الوطنيّة للنفاذ إلى المعلومة منذ سنة 2017.