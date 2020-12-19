تسمية عماد الحزقي رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية (الرائد الرسمي)

وات - بمقتضى امر رئاسي صادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 126) تمت تسمية عماد الحزقي رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية ابتداء من 17 ديسمبر 2020 وذلك خلفا لكمال العيادي.
ونصّ هذا الأمر على أن تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرّخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرّخ في 30 ماس من سنة 2000.
كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي امر رئاسي في انهاء مهام كمال العيادي على راس هذه الهيئة التي تولى رئاستها منذ شهر أكتوبر من سنة 2016.
يذكر انّ عماد الحزقي كان قد تولّى خطّة وزير للدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ (من فيفري إلى سبتمبر 2020) بعد ترؤسه الهيئة الوطنيّة للنفاذ إلى المعلومة منذ سنة 2017.
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ونصّ هذا الأمر على أن تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرّخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرّخ في 30 ماس من سنة 2000.
كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي امر رئاسي في انهاء مهام كمال العيادي على راس هذه الهيئة التي تولى رئاستها منذ شهر أكتوبر من سنة 2016.
يذكر انّ عماد الحزقي كان قد تولّى خطّة وزير للدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ (من فيفري إلى سبتمبر 2020) بعد ترؤسه الهيئة الوطنيّة للنفاذ إلى المعلومة منذ سنة 2017.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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