بن عروس : مشاركة 18 مكتبة عمومية محلية في البطولة الوطنية للمطالعة

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انخرطت كل المكتبات العمومية المحلية بولاية عروس وعددها 18 مكتبة بما في ذلك المكتبة المتنقلة في فعاليات البطولة الوطنية للمطالعة التي انطلقت في 15 نوفمبر 2020 وتتواصل الى غاية 30 ماي 2021، وفق ما افادت به امينة المكتبة المغاربية الجهوية ببن عروس فتحية شعبان.امينة المكتبة الجهوية أوضحت انه تم تقسيم القراء من رواد المكتبات الى 6 فئات عمرية مختلفة من أطفال وشباب وكهول من 6 سنوات الى 30 سنة فما فوق ) وتمتيعهم بقرابة 3 الاف جواز مطالعة مختلفة الالوان حسب السن لتمكينهم من المشاركة في هذه البطولة، مشيرة الى ان كل فئة عمرية مطالبة شهريا بقراءة عدد معين من الكتب.وبينت ان هناك لجنة تنعقد كل شهر بمختلف المكتبات المحلية لتقييم التلاخيص المنجزة من قبل القراء على اختلاف اعمارهم والوقوف على مدى تفاعلهم وفهمهم للاثار المقروءة وتحديد نوعية القراءة "سطحية، معمقة، نقدية .." الى جانب طرح أسئلة شفوية على المشاركين.ودعت أمينة المكتبة المغاربية بجهة بن عروس اعتبارا لأهمية هذه البطولة الوطنية الافقية التي تنظمها ادارة المطالعة العمومية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية الى مزيد انخراط وزارتي التربية والمرأة في الجهود المبذولة للتعريف بالمسابقة خاصة وان التصفيات النهائية ستكون بمشاركة 60 مترشحا عن كل ولاية وانه سيتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين.