   Om Kalthoum - أنساك  

وزير الداخلية يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 21:33 قراءة: 0 د, 17 ث
استقبل مساء اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 وزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، بمقر الوزارة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس zhang Jianguo".

وقد تمحور هذا اللقاء حول واقع العلاقات القائمة بين الجانبين في مجال إختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين والمتعلقة خاصة بمجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتكوين.


كما تداول الجانبان سبل الإرتقاء بهذا التعاون بما يليق بعراقة العلاقات القائمة بين البلدين.

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