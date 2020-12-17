صفاقس: إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي القادم

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أقرّت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت إشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، تنفيذ إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي القادم يكون مشفوعا بمسيرة شعبية.