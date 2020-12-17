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صفاقس: إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي القادم

Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 16:05 قراءة: 0 د, 12 ث
وات - أقرّت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت إشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، تنفيذ إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي القادم يكون مشفوعا بمسيرة شعبية.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217097

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 17 Decembre 2020 à 17h 57m |           
ان شاء الله هذه بداية نهاية الاتحاد و البلطجية

Goldabdo  ()  |Jeudi 17 Decembre 2020 à 16h 30m |           
كل ما يقلقو يعملو اضراب. و الشهرية ماشية.



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