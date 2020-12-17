صفاقس: إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي القادم

وات - أقرّت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت إشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، تنفيذ إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي القادم يكون مشفوعا بمسيرة شعبية.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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