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تحكيم جزائري للقاء المنتخب التونسي ونظيره المصري بدورة شمال افريقيا تحت 20 عاما المؤهلة الى كاس افريقيا للامم

Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 15:12 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - تم تعيين طاقم تحكيم جزائري يتالف من الحكم لطفي بقواسة والمساعدين نبيل بونوة وعباس اكرم زرهوني والحكمة الرابعة لمياء عثمان لادارة مباراة المنتخب التونسي ونظيره المصري التي ستقام يوم الجمعة على ملعب رادس بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال افريقيا لمنتخبات تحت 20 عاما المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم 2021 بموريتانيا.

وفي المباراة الثانية، سيتولى طاقم تحكيم تونسي قيادة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره المغربي على ملعب الشاذلي زويتن بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.


ويتركب طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين فوزي الجريدي ومحمد باكير الى جانب الحكمة الرابعة درصاف القنواطي.

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