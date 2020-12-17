انتخاب تونس عضوا في اللجنة التنفيذية لهيئة المعماريين العرب

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أعلنت هيئة المهندسين المعماريين، الخميس، عن انتخاب تونس، وللمرة الأولى، عضوا في اللجنة التنفيذية لهيئة المعماريين العرب.وأوضحت هيئة المهندسين المعماريين ان المهندس المعماري محمد عادل السعيدي سيمثل تونس في هذه اللجنة، التي تضم سبعة اعضاء من مختلف البلدان العربية، وذلك اثر اجراء انتخاب الرئيس والهيئة التنفيذية لللجنة الاثنين 14 ديسمبر 2020.وتتمثل تركيبة اللجنة التنفيذية لهيئة المعماريين العرب في:- رئيس الهيئة : د.المعماري إيلي حداد (لبنان) - نائب رئيس الهيئة : المعماري أحمد الغزو (الأردن) الأعضاء : - المعماري أحمد سالم خلف (العراق) - المعماري محمد عادل السعيدي (تونس) - المعماري علي بن جعفر اللواتي (سلطنة عمان) - المعماري ياسين الزبداني (سوريا) - د.المعماري معتز طلبة محمد الرجبي (مصر) ويذكر انه تم قبول انضمام هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية رسميا سنة 2018 بصفة عضو في اللجنة التنفيذية لهيئة المعماريين العرب بعد أن كانت عضوا مراقبا منذ سنة 2006.وتأسست هيئة المعماريين العرب سنة 1994، وهي منبثقة عن اتحاد المهندسين العرب، وتضم 14 هيئة هندسية عربية.وقد نشأت فكرة تأسيس هذه الهيئة سنة 1987 أثناء انعقاد المؤتمر العالمى للمعماريين.وتجددت الفكرة سنة 1990 اثناء اجتماع المعماريين العرب ليشكلوا بذلك اتحاد المعماريين العرب.ويتمثل عمل الهيئة أساسا في تبادل المعلومات والدراسات والتعاون بين المعماريين العرب وبين الهيئة ومثيلاتها الأجنبية.اضافة الى تنظيم العمل المعماري لضمان أنسب الخدمات لمشاريع الوطن العربي.وتهدف، كذلك، الى تجميع كافة الامكانيات لايجاد عمارة عربية منسجمة مع البيئة العربية تعتمد على أبرز التطورات العلمية والفنية والتقنية للارتقاء بمستوى المهنة الى جانب الحفاظ على التراث المعماري العربي وابراز أثره في تقدم الحضارات وتعريف العالم به.