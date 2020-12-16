الرابطة الاولى - الجولة 3 - هيثم القصعي يدير لقاء الترجي الرياضي واتحاد تطاوين

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اعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم انه تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة لقاء الترجي الرياضي واتحاد تطاوين المقرر غدا الخميس بملعب رادس دون حضور الجمهور بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وتقام بقية مقابلات الجولة ايام الجمعة 18 والسبت 19 والاحد 20 ديسمبر الجاري على النحو الاتيالخميس 17 ديسمبر 2020في ملعب رادس (س16) الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين الحكم / هيثم القصعيالجمعة 18 ديسمبر 2020في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحليالسبت 19 ديسمبر 2020في ملعب بن جنات بالمنستير (س14) الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردانفي ملعب المهيري بصفاقس (س14) النادي الصفاقسي - النادي الافريقيالاحد 20 ديسمبر 2020في ملعب المهدية (س14) مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجيفي ملعب المتلوي (س14) النجم المتوي - النادي البنزرتيفي ملعب القيروان (س14) شبيبة القيروان - الملعب التونسي