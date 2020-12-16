الرابطة الاولى - الجولة 3 - هيثم القصعي يدير لقاء الترجي الرياضي واتحاد تطاوين

وات - اعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم انه تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة لقاء الترجي الرياضي واتحاد تطاوين المقرر غدا الخميس بملعب رادس دون حضور الجمهور بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وتقام بقية مقابلات الجولة ايام الجمعة 18 والسبت 19 والاحد 20 ديسمبر الجاري على النحو الاتي
الخميس 17 ديسمبر 2020
في ملعب رادس (س16) الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين الحكم / هيثم القصعي
الجمعة 18 ديسمبر 2020
في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحلي
السبت 19 ديسمبر 2020
في ملعب بن جنات بالمنستير (س14) الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
في ملعب المهيري بصفاقس (س14) النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
الاحد 20 ديسمبر 2020
في ملعب المهدية (س14) مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجي
في ملعب المتلوي (س14) النجم المتوي - النادي البنزرتي
في ملعب القيروان (س14) شبيبة القيروان - الملعب التونسي
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وتقام بقية مقابلات الجولة ايام الجمعة 18 والسبت 19 والاحد 20 ديسمبر الجاري على النحو الاتي
الخميس 17 ديسمبر 2020
في ملعب رادس (س16) الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين الحكم / هيثم القصعي
الجمعة 18 ديسمبر 2020
في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحلي
السبت 19 ديسمبر 2020
في ملعب بن جنات بالمنستير (س14) الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
في ملعب المهيري بصفاقس (س14) النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
الاحد 20 ديسمبر 2020
في ملعب المهدية (س14) مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجي
في ملعب المتلوي (س14) النجم المتوي - النادي البنزرتي
في ملعب القيروان (س14) شبيبة القيروان - الملعب التونسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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