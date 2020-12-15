الرابطة الاولى - رزق الله حكما للمباراة المتاخرة بين شبيبة القيروان والنادي الافريقي

وات - يدير الحكم اسامة رزق الله المباراة المتاخرة التي ستجمع بين الشبيبة القيروانية والنادي الافريقي التي ستدور غدا الاربعاء بملعب القيروان بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
الجولة الأولى - مباراة متاخرة ملعب القيروان (س14) دون حضور الجمهور شبيبة القيروان - النادي الافريقي الحكم / أسامة رزق الله
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الجولة الأولى - مباراة متاخرة ملعب القيروان (س14) دون حضور الجمهور شبيبة القيروان - النادي الافريقي الحكم / أسامة رزق الله
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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