الرابطة 1- بفضل فوزه الثاني على التوالي النجم الساحلي يتصدر مؤقتا

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السبت 12 ديسمبر

الاحد 13 ديسمبر

بفضل فوزه الثاني على التوالي النجم الساحلي يتصدر مؤقتا تونس 12 ديسمبر (وات)- حقق النجم الساحلي اليوم فوزه الثاني على التوالي في اطار الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عندما تفوق بنتيجة 2-0 على ضيفه نجم المتلوي بملعب حمام سوسة وافتتح الدولي وجدي كشريدة النتيجة مستفيدا من تمهيد كرة من سليمان كوليبالي في منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية في شباك حارس نجم المتلوي مروان بريك د23 وفي الشوط الثاني توفق كوليبالي في مضاعفة النتيجة للنجم الساحلي عندما انفرد بالحارس د (62) ورفع النجم الساحلي رصيده الى 6 نقاط متصدرا مؤقتا الترتيب بينما بقي رصيد نجم المتلوي عند نقطة واحدة.وكسب اتحاد بن قردان فوزا ثمينا على ملعبه على حساب مستقبل سليمان 2- 0 وسجل للفريق المحلي كل من هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة (ض ج 52) ورفع اتحاد بنقردان رصيده الى اربع نقاط في المركز الثاني مؤقتا في حين يملك فريق سليمان نقطة وحيدة في رصيده وفي المنزه برز الايفواري ادما كايتا لاعب مستقبل الرجيش كنجم المباراة عندما سجل هدفين في المباراة .ففي مرة اولى د60 سجل هدفا ضد مرماه من كرة راسية جاءته من ركنية نفذها لاعب وسط النادي الافريقي وسام يحي وغالط بها حارس مرماه محمد قريع رغم محاولة الحارس صد الكرة التي اعتبرها الحكم قد تجاوزت الخط النهائي .وفي مرة ثانية عوض عن الخطا وسجل هدف التعادل لفائدة فريقه مستقبل الرجيش 1-1 عندما استغل كرة مرتدة بعد ركنية وحقق منها هدف التعادل بتصويبة قوية برجله في مرمى النادي الافريقي د 60 وكسب مستقبل الرجيش نقطة ثمينة رفع بها رصيده الى 4 نقاط محتلا المركز الثاني مؤقتا بينما لم يوفق النادي الافريقي في كسب اول فوز له في اول مصافحة له مع البطولة باعتباره لم يخض مباراة الافتتاح نظرا لانه لم يتعرف بعد عن منافسه في الجولة الاولى للبطولة الذي سيتم الكشف عنه يوم الاحد بعد نهاية البطولة المصغرة ( باراج) .وتتواصل مقابلات الجولة الثانية للبطولة غدا الاحد 13 ديسمبر ...في بن قردان اتحاد بن قردان 2 هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة (ض ج 52) مستقبل سليمان 0في المنزه النادي الافريقي 1 ادما كايتا ضد مرماه 60 مستقبل الرجيش 1 ادما كايتا 71في حمام سوسة النجم الساحلي 2 وجدي كشريدة (23) وسليمان كوليبالي (62) نجم المتلوي 0في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي (وليد الجريدي)في تطاوين - س 14 اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي (هيثم قيراط)في باردو - س 14 الملعب التونسي - النادي البنزرتي (نصر الله الجوادي)تعين مباراة الاولمبي الباجي والفريق الصاعد الى الرابطة 1 لاحقا.