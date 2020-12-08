البطولة المصغرة - تعيين الحكمين يسري بوعلي ومحرز المالكي لادارة لقاءي الجولة الثانية

وات - تم تعيين الحكم يسري بوعلي لادارة مقابلة اولمبيك سيدي بوزيد ونادي حمام الانف المقررة غدا الاربعاء بملعب قرطاج لحساب الجولة الثانية من البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى.
كما تعيين الحكم محرز المالكي لادارة لقاء شبيبة القيروان وقوافل قفصة التي ستقام غدا بملعب الكرم لحساب نفس الجولة.
ويذكر ان فريق قوافل قفصة كان فاز في الجولة الاولى على اولمبيك سيدي بوزيد 2-1 فيما تعادل نادي حمام الانف مع شبيبة القيروان 1-1.
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كما تعيين الحكم محرز المالكي لادارة لقاء شبيبة القيروان وقوافل قفصة التي ستقام غدا بملعب الكرم لحساب نفس الجولة.
ويذكر ان فريق قوافل قفصة كان فاز في الجولة الاولى على اولمبيك سيدي بوزيد 2-1 فيما تعادل نادي حمام الانف مع شبيبة القيروان 1-1.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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