البطولة المصغرة - تعيين الحكمين يسري بوعلي ومحرز المالكي لادارة لقاءي الجولة الثانية

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تم تعيين الحكم يسري بوعلي لادارة مقابلة اولمبيك سيدي بوزيد ونادي حمام الانف المقررة غدا الاربعاء بملعب قرطاج لحساب الجولة الثانية من البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى.كما تعيين الحكم محرز المالكي لادارة لقاء شبيبة القيروان وقوافل قفصة التي ستقام غدا بملعب الكرم لحساب نفس الجولة.ويذكر ان فريق قوافل قفصة كان فاز في الجولة الاولى على اولمبيك سيدي بوزيد 2-1 فيما تعادل نادي حمام الانف مع شبيبة القيروان 1-1.