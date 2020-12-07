تنس: انس جابر تحافط على مركزها في التصنيف العالمي للمحترفات

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حافظت لاعبة التنس أنس جابر على ترتيبها العالمي بين اللاعبات المحترفات وهو المركز 31 على اثر التصنيف الجديد الصادر اليوم الإثنين.وفي تصنيف الرجال خسر مالك الجزيري مركزًا واحدا في التصنيف العالمي الجديد واحتل المرتبة 249 عالميًا .