تنس: انس جابر تحافط على مركزها في التصنيف العالمي للمحترفات

وات - حافظت لاعبة التنس أنس جابر على ترتيبها العالمي بين اللاعبات المحترفات وهو المركز 31 على اثر التصنيف الجديد الصادر اليوم الإثنين.
وفي تصنيف الرجال خسر مالك الجزيري مركزًا واحدا في التصنيف العالمي الجديد واحتل المرتبة 249 عالميًا .
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وفي تصنيف الرجال خسر مالك الجزيري مركزًا واحدا في التصنيف العالمي الجديد واحتل المرتبة 249 عالميًا .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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