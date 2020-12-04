أريانة: ولاية أريانة في المرتبة 12 وطنيا على مستوى حوادث المرور والـ7 من حيث عدد القتلى

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احتلت ولاية أريانة المرتبة 12 من مجموع 24 ولاية على مستوى توزيع عدد حوادث المرور، بنحو 150 حادثا خلف نحو 188 جريحا، والمرتبة السابعة في عدد القتلى بالطرقات بـ21 قتيلا منذ بجاية السنة الجارية، مسجلة نسبة 60ر3 بالمائة من مجموع حوادث المرور بكامل الجمهورية، وفق معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور .وقد تم خلال اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية باريانة، المنعقد امس الخميس، باشراف والي الجهة وحضور المدير العام للمرصد الوطني لسلامة المرور، تقييم مختلف التدخلات والتدابير التي تم اتخاذها بكافة المعتمديات للحد من الحوادث، ومعالجة النقاط السوداء، وتامين سلامة المواطن بالطرقات، مع تثمين النتائج التي وقع تحقيقها خلال السنة الحالية والتي وصفت ب"الايجابية" بتسجيل انخفاض لعدد القتلى بالطرقات الى حدود 25 بالمائة وهي النسبة التي تم اقرارها كاحد ابرز اهداف السلامة المرورية على المستوى الوطني.ومن ابرز التدابير الوقائية التي تم تدارسها لتعميم السلامة المرورية بالمعتمديات، تركيز المزيد من مخفضات السرعة امام المؤسسات التربوية، وتقليم الاشجار على جنبات الطرقات والصيانة الدورية للشوارع الرئيسية والانهج، وتعميم التنوير العمومي، الى جانب بعث مفترقات دائرية بعدد من المناطق وتركيز علامات المرور والاشارات الضوئية الضرورية والتصدي لعمليات فتح الممرات العشوائية مع تكثيف مراقبة سيارات التاكسي الجماعي.وقد شدد اعضاء اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، على ضرورة اعداد دراسات الامثلة المرورية في ظل تزايد عدد المتساكنين والعربات بمختلف المناطق، لاسيما سكرة والمنيهلة والتضامن، الى جانب رصد عدد من النقاط السوداء الواجب تداركها لمنع حوادث المرور، من ذلك اهمية التدخل بطريق سيدي صالح/رواد، ومفترق المنتزه، ونهج المطار بسكرة، ومعالجة مشكل الانتصاب الفوضوي بالطريق الوطنية رقم 8 .وسيقع التدخل أيضا، لفرض احترام قواعد صف السيارات بمفترق باب الحديد، واوقات التزود والتزويد بمحيط السوق البلدي باريانة المدينة، وايجاد حلول للاختناق المروري الحاصل بكل من شارع ابن خلدون بالتضامن، وطريق بنزرت الرابط مع طريق الشنوة بالمنيهلة ومفترق رياض الاندلس باريانة.يشار الى رصد بلدية التضامن لاعتمادات بقيمة 60 الف دينار ضمن ميزانيتها لسنة 2021 ، لوضع علامات مرورية، وتسمية الانهج بالمنطقة البلدية، وتركيز مخفضات السرعة في اطار مخطط مروري متكامل يعمل المجلس البلدي على تفعيله خلال السنوات القادمة.