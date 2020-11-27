تتفيذ 298 قرار غلق في حق فضاءات طفولة فوضوية خلال سنة 2020

وات -

تم خلال سنة 2020 تنفيذ 298 قرار غلق ضد فضاءات طفولة فوضوية ، وفق معطيات استقتها (وات) من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وقد رصدت مصالح المراقبة التابعة لوزارة المرأة خلال العام الحالي 363 فضاء طفولة فوضويا، قامت 21 مؤسسة من بينها بتسوية وضعيتها وتتولى مصالح الوزارة متابعة وضعية 44 مؤسسة أخرى .وكشفت ذات المعطيات أن عدد قرارات الغلق في حق المؤسسات الفوضوية للطفولة قد ارتفع إلى 298 مؤسسة خلال سنة 2020 مقابل 209 قرارا تم إصدارها خلال العام المنقضي.و في المقابل انخفضت عدد فضاءات الطفولة التي تم رصدها إلى 363 فضاء خلال سنة 2020 مقابل 389 فضاء سنة 2019 ، وذلك بسبب توقف نشاط كافة مؤسسات الطفولة خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي عاشتها تونس خلال الفترة من 22 مارس الى 4 ماي 2020، حسب وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل التي أعلنت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب الأربعاء الفارط، أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية اصدار قرار بالتسريع في تنفيذ قرارات غلق الفضاءات العشوائية للطفولة .