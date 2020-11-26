لجنة المالية بالبرلمان تصادق على تقريرها المتعلق بمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021

وات - صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الخميس ، على تقريرها المتعلق بمشروعي قانون المالية لسنة 2021 وميزانية الدولة لسنة 2021 باجماع الاعضاء الحاضرين.
ويناقش مجلس نواب الشعب، مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، خلال سلسلة جلسات عامة ستنطلق يوم السبت 28 نوفمبر 2020 .
يشار الى ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية استمعت خلال الأيام الفارطة الى عدد من ممثلي المنظمات المهنية الى جانب الاستماع الى الطرف الحكومي ممثلا في وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار علي الكعلى.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويناقش مجلس نواب الشعب، مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، خلال سلسلة جلسات عامة ستنطلق يوم السبت 28 نوفمبر 2020 .
يشار الى ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية استمعت خلال الأيام الفارطة الى عدد من ممثلي المنظمات المهنية الى جانب الاستماع الى الطرف الحكومي ممثلا في وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار علي الكعلى.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 215757