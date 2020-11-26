لجنة المالية بالبرلمان تصادق على تقريرها المتعلق بمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021

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صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الخميس ، على تقريرها المتعلق بمشروعي قانون المالية لسنة 2021 وميزانية الدولة لسنة 2021 باجماع الاعضاء الحاضرين.ويناقش مجلس نواب الشعب، مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، خلال سلسلة جلسات عامة ستنطلق يوم السبت 28 نوفمبر 2020 .يشار الى ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية استمعت خلال الأيام الفارطة الى عدد من ممثلي المنظمات المهنية الى جانب الاستماع الى الطرف الحكومي ممثلا في وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار علي الكعلى.