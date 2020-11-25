سيدي بوزيد: توفير 4000 قارورة غاز يوميا لتلافي النقص الحاصل في التزود بقوارير الغاز المنزلي

وات -

أفاد المدير الجهوي للتجارة في سيدي بوزيد ماهر الغريبي أنه يتم توفير كميات هامة من قوارير الغاز المنزلي تبلغ 4000 قارورة غاز يوميا، وتروّج في مختلف المعتمديات لتلافي النقص المسجل في قوارير الغاز المنزلي بالجهة.ووضّح ماهر الغريبي في تصريح لـت(وات)، ان ترويج قوارير الغاز على مستوى جهوي يخضع للمعطيات المتوفّرة لدى الادارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع السلط المحلية بخصوص النقص المسجّل في قوارير الغاز المنزلي ببعض المناطق، مؤكّدا أن النقص المسجل سيتم تلافيه في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع المصالح المركزية والسلط الجهوية والمحلية، حسب قوله.ويذكر ان عددا من المناطق بولاية سيدي بوزيد سجلت نقصا في التزود بقوارير الغاز المنزلي في الفترة الاخيرة جراء توقف نشاط الوحدات الثلاث لتعبئة قوارير الغاز المنزلي بالمنطقة الصناعية بقابس بسبب الاعتصام الذي ينفذه شباب عاطل عن العمل بمداخل معامل المجمع الكيميائي التونسي.