جندوبة-كوفيد19: نقص الموارد البشرية والمعدات يحول دون تحقيق نتائج أفضل في مجال مكافحة الوباء

وات -

قالت المديرة الجهوية للصحة بجندوبة بالنيابة، كوثر النهدي، اليوم الاثنين، إن حلقات عدوى فيروس "كورونا" لا تزال موجودة في الجهة ما يستوجب الحذر وتطبيق إجراءات الوقاية بشكل صارم، فرغم العمل المتواصل للإطار الطبي وشبه الطبي يبقى النقص في الموارد البشرية والمعدات الطبية العائق الأكبر الذي يحول دون تحقيق نتائج أفضل، وفق تقديرها.وشدّدت، في تصريح لـ"وات"،على ان الحد من توسع دائرة هذا الوباء تظل رهينة تعزيز مراكز "الكوفيد 19 " بأطباء الإنعاش والأجهزة المساعدة على التنفس، وأجهزة التنفس الاصطناعي، معوّلة في ذلك على تفهم وزارة الصحة والمسؤولين لهذا المطلب الضروري والملح والعاجل، وفق تقديرها.واستندت النهدي في توصيفها لواقع أزمة "الكورونا بولاية جندوبة الى الغياب الكلي لأطباء الإنعاش المختصين في هذا المجال، وعدم قدرة قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة على متابعة أكثر من مريضين وبإشراف من طبيب طب عام كفء مع محدودية المعدات.وأشارت إلى ان تراجع معدل عدد الوفيات خلال الفترة الأخيرة الفاصلة بين 21 نوفمبر الجاري و20 أكتوبر المنقضي الى اقل من وفاة واحدة في اليوم وتضاعف نسق رفع العينات خلال هذه الفترة مقارنة بالأشهر الأولى من الجائحة إلى أكثر من 3000 تحليل يعتبر امرا إيجابيا يعكس تقدم عملية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وسرعة الاطار الطبي وشبه الطبي في القيام بالعلاج وإجراءات التوقي.يشار إلى ان عدد الوفيات بسبب فيروس الكورونا بولاية جندوبة بلغ الى حد اليوم الاثنين ومنذ بداية الجائحة في 12 افريل المنقضي 109 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس الى حد ذات التاريخ نحو 1544 إصابة.