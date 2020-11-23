سوسة: فتح عروض تعيين بنك الاعمال الذي سيتولى إعداد شروط استغلال ميناء النفيضة يوم غد الثلاثاء

وات -

قال الرئيس المدير العام لشركة ميناء النفيضة، شكري العميري، اليوم الاثنين، ان الشركة ستقوم غدا الثلاثاء، بفتح ملفات العروض المتعلقة بتعيين بنك الاعمال الذي سيتولى إعداد شروط استغلال ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له وأطرها الترتيبية والقانونية.وأضاف العميري، في تصريح لـ(وات)، ان بداية شهر أفريل القادم ستكون كذلك موعدا لفتح ملفات الاستشارة لاختيار احدى الشركات الدولية الكبرى الـ6، التي كانت عبرت عن رغبتها في إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له على مساحة مقدرة بـ3 الاف هكتار.ورجّح ذات المصدر، أن تنطلق الاشغال فعليا لانجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له أواخر سنة 2022، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون له إشعاع يتجاوز ولاية سوسة ليشمل كل الولايات المتاخمة، اعتبارا لمكوناته، فضلا عن أنه من المتوقع ان يوفر اكثر من 50 الف موطن شغل.وذكر، ان المركب المينائي بالنفيضة يشمل المنطقة المينائية على مساحة 1000 هكتار، ومنطقة الخدمات الاقتصادية اللوجستية الممتدة على مساحة 2000 هكتار، مشيرا الى ان ميناء المياه العميقة سيكون مؤهلا لاستقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها الى 18000 حاوية موازية لـ20 قدم، وذلك عبر انجاز محطة للحاويات بطول جملي للارصفة يناهز 2000 متر في المرحلة الأولى.يذكر أن كلفة إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة المحاذية له، قدرت بـ3000 مليون دينار، موزعة الى 75 بالمائة ستوفرها الدولة التونسية، و25 بالمائة سيوفرها المستغل الخاص للميناء الذي سيقع اختياره بعد الإعلان طلب عروض دولي.