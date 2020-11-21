النادي الافريقي يتعادل وديا مع جندوبة الرياضية

وات - تعادل النادي الافريقي مع جندوبة الرياضية (الرابطة المحترفة الثانية) 2-2 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم السبت بالمركب الرياضي بحمام بورقيبة.
وكانت المباراة الودية الاولى التي جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضي انتهت لفائدة النادي الافريقي بثنائية نظيفة.
ويستعد الفريقان للموسم الرياضي الجديد الذي تاجلت انطلاقته في اكثر من مناسبة بسبب جائحة كورونا.
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وكانت المباراة الودية الاولى التي جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضي انتهت لفائدة النادي الافريقي بثنائية نظيفة.
ويستعد الفريقان للموسم الرياضي الجديد الذي تاجلت انطلاقته في اكثر من مناسبة بسبب جائحة كورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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