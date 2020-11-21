النادي الافريقي يتعادل وديا مع جندوبة الرياضية

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تعادل النادي الافريقي مع جندوبة الرياضية (الرابطة المحترفة الثانية) 2-2 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم السبت بالمركب الرياضي بحمام بورقيبة.وكانت المباراة الودية الاولى التي جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضي انتهت لفائدة النادي الافريقي بثنائية نظيفة.ويستعد الفريقان للموسم الرياضي الجديد الذي تاجلت انطلاقته في اكثر من مناسبة بسبب جائحة كورونا.