منظمة الاعراف تدعو الحكومة الى التدخل العاجل لانهاء اغلاق المنطقة الصناعية بقابس بعد تراجع امدادت قوارير الغاز المنزلي

وات -

دعا رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة - منظمة الاعراف- محمد المنيف، السبت ، الحكومة الى ايجاد حل سريع لاغلاق المنطقة الصناعية بقابس بعد تراجع تعبئة قوارير الغاز المنزلي بشكل كبير مما ينذر بحدوث أزمة.وأضاف المنيف، في تصريح لــ(وات)، السبت، ان المنطقة الصناعية بقابس تنتج 90 ألف وحدة يوميا مما يشكل زهاء نصف الانتاج اليومي من قوارير الغاز المنزلي مغلقة منذ 8 أيام بسبب الاحتجاجات وان المناطق الصناعية الاخرى بتونس وبنزرت لا يمكنها تغطية الطلب وشدّد المنيف على ضرورة ايجاد حل لمشكل اغلاق المنطقة الصناعية بقابس معتبرا انها اكثر حيوية للامن القومي من "الكامور" خاصة وانها توفر منتوجا حيويا لفئات ضعيفةـ اي قوارير الغاز المسيل الموجه للاستعمال المنزلي، والتي تعد اداة ضرورية للطبه والتسخين مع اقتراب فصل الشتاء ولاحظ ان المنطقة الصناعية بقابس نتتج يوما زهاء 90 الف قارورة من الغاز الى جانب 90 الف قارورة تنتجها المنطقة الصناعية بتونس و 15 الف قارورة تنتج ببنزرت وتسعر الدولة قوارير الغاز المنزلي نظرا لاهمتيه الاستراتيحية واستخدامه من قبل فئات واسعة لاتزال غير مرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي وهي مادة يزداد عليها الطلب خلال موسم الشتاء