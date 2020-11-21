منظمة الاعراف تدعو الحكومة الى التدخل العاجل لانهاء اغلاق المنطقة الصناعية بقابس بعد تراجع امدادت قوارير الغاز المنزلي

وات - دعا رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة - منظمة الاعراف- محمد المنيف، السبت ، الحكومة الى ايجاد حل سريع لاغلاق المنطقة الصناعية بقابس بعد تراجع تعبئة قوارير الغاز المنزلي بشكل كبير مما ينذر بحدوث أزمة.
وأضاف المنيف، في تصريح لــ(وات)، السبت، ان المنطقة الصناعية بقابس تنتج 90 ألف وحدة يوميا مما يشكل زهاء نصف الانتاج اليومي من قوارير الغاز المنزلي مغلقة منذ 8 أيام بسبب الاحتجاجات وان المناطق الصناعية الاخرى بتونس وبنزرت لا يمكنها تغطية الطلب وشدّد المنيف على ضرورة ايجاد حل لمشكل اغلاق المنطقة الصناعية بقابس معتبرا انها اكثر حيوية للامن القومي من "الكامور" خاصة وانها توفر منتوجا حيويا لفئات ضعيفةـ اي قوارير الغاز المسيل الموجه للاستعمال المنزلي، والتي تعد اداة ضرورية للطبه والتسخين مع اقتراب فصل الشتاء ولاحظ ان المنطقة الصناعية بقابس نتتج يوما زهاء 90 الف قارورة من الغاز الى جانب 90 الف قارورة تنتجها المنطقة الصناعية بتونس و 15 الف قارورة تنتج ببنزرت وتسعر الدولة قوارير الغاز المنزلي نظرا لاهمتيه الاستراتيحية واستخدامه من قبل فئات واسعة لاتزال غير مرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي وهي مادة يزداد عليها الطلب خلال موسم الشتاء
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف المنيف، في تصريح لــ(وات)، السبت، ان المنطقة الصناعية بقابس تنتج 90 ألف وحدة يوميا مما يشكل زهاء نصف الانتاج اليومي من قوارير الغاز المنزلي مغلقة منذ 8 أيام بسبب الاحتجاجات وان المناطق الصناعية الاخرى بتونس وبنزرت لا يمكنها تغطية الطلب وشدّد المنيف على ضرورة ايجاد حل لمشكل اغلاق المنطقة الصناعية بقابس معتبرا انها اكثر حيوية للامن القومي من "الكامور" خاصة وانها توفر منتوجا حيويا لفئات ضعيفةـ اي قوارير الغاز المسيل الموجه للاستعمال المنزلي، والتي تعد اداة ضرورية للطبه والتسخين مع اقتراب فصل الشتاء ولاحظ ان المنطقة الصناعية بقابس نتتج يوما زهاء 90 الف قارورة من الغاز الى جانب 90 الف قارورة تنتجها المنطقة الصناعية بتونس و 15 الف قارورة تنتج ببنزرت وتسعر الدولة قوارير الغاز المنزلي نظرا لاهمتيه الاستراتيحية واستخدامه من قبل فئات واسعة لاتزال غير مرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي وهي مادة يزداد عليها الطلب خلال موسم الشتاء
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 215439