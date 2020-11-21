   Om Kalthoum - ذكريات  

احمد العكايشي يصنع انتصار نادي الكويت امام اليرموك

Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 09:51 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - صنع المهاجم التونسي احمد العكايشي انتصار فريقه الكويت على مضيفه اليرموك 3-1 بتحقيقه ثنائية يوم الجمعة لحساب الجولة السابعة لبطولة الكويت لكرة القدم.
وسجل العكايشي ثنائيته في الدقيقتين 40 و62 رافعا رصيد فريقه الى 12 نقطة في المركز الثالث من 6 مباريات.
وكان العكايشي (31 عاما) انضم لنادي الكويت في شهر اكتوبر الماضي قادما من الاهلي القطري.






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