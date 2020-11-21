احمد العكايشي يصنع انتصار نادي الكويت امام اليرموك

وات - صنع المهاجم التونسي احمد العكايشي انتصار فريقه الكويت على مضيفه اليرموك 3-1 بتحقيقه ثنائية يوم الجمعة لحساب الجولة السابعة لبطولة الكويت لكرة القدم.
وسجل العكايشي ثنائيته في الدقيقتين 40 و62 رافعا رصيد فريقه الى 12 نقطة في المركز الثالث من 6 مباريات.
وكان العكايشي (31 عاما) انضم لنادي الكويت في شهر اكتوبر الماضي قادما من الاهلي القطري.
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وسجل العكايشي ثنائيته في الدقيقتين 40 و62 رافعا رصيد فريقه الى 12 نقطة في المركز الثالث من 6 مباريات.
وكان العكايشي (31 عاما) انضم لنادي الكويت في شهر اكتوبر الماضي قادما من الاهلي القطري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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