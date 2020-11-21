احمد العكايشي يصنع انتصار نادي الكويت امام اليرموك

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صنع المهاجم التونسي احمد العكايشي انتصار فريقه الكويت على مضيفه اليرموك 3-1 بتحقيقه ثنائية يوم الجمعة لحساب الجولة السابعة لبطولة الكويت لكرة القدم.وسجل العكايشي ثنائيته في الدقيقتين 40 و62 رافعا رصيد فريقه الى 12 نقطة في المركز الثالث من 6 مباريات.وكان العكايشي (31 عاما) انضم لنادي الكويت في شهر اكتوبر الماضي قادما من الاهلي القطري.