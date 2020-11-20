الجامعة التونسية لكرة القدم توصي بتخفيض الاجور وترصد مساعدات مالية للاندية

قرّر المكتب الجامعي لكرة القدم المنعقد عن بعد بتاريخ 20 نوفمير 2020 ما يلي :- إلغاء جميع المسابقات الرسمية بالنسبة للشبان والخاصة بموسم 2020-2021.- عدم استغلال جميع المراكز الإقليمية والجهوية الخاصة بالشبان وذلك بالنسبة إلى موسم 2020-2021 .- توصية بتخفيض آجور اللاعبين المحترفين والمدرّبين بنسبة 50 % وذلك بالنسبة إلى شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.- صرف مبلغ قدره 1,5 مليون دينار يقع توزيعه كما يلي :• صرف منحة قدرها 50 ألف دينار بالنسبة إلى كل فريق من الرابطة المحترفة الأولى تقلّ موارده خلال الموسم الفارط عن 4 مليون دينار.• تخصيص مبلغ مالي قدره مليون دينار سوف يقع صرفه لفائدة أندية الرابطة المحترفة الثانية و كرة القدم هواة و كرة القدم النسائية .- تنظيم اجتماع عن بعد مع أندية الرابطة المحترفة الثانية لدراسة مشروع نظام المسابقات الخاص بالموسم القادم ومشروع الرزنامة الخاصة بكل نظام.- تنظيم اجتماعات عن بعد مع أندية مختلف أقسام كرة القدم هواة وكرة القدم النسائية لدراسة مشروع نظام المسابقات الخاصة بكل قسم ومشروع الرزنامة الخاصة به.- دعوة وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني إلى صرف مستحقات كل الأندية حسب الميزانية المبرمجة قبل انطلاق بطولة موسم 2019-2020 والدعوة إلى عقد اجتماع قصد النقاش وتحديد المنح الخاصة بالأندية بالنسبة إلى الموسم الجديد 2020-2021 .- دعوة كل الولايات والبلديات إلى مساعدة مختلف الجمعيات وذلك بصرف المنح الخاصة بها والتي تتماشى مع الدور الإجتماعي والتأطيري الهام التي تقوم بها الجمعيات الرياضية في كل الجهات.- بالرغم من متخلّدات التلفزة الوطنية التونسية والتي بلغت حدود 3,5 مليون دينار، وبالرغم من متخلّدات شركة النهوض بالرياضة والتي بلغت إلى حد الآن 3,5 مليون دينار، وبالرغم من التأخير في استخلاص بعض المستشهرين، فقد قامت الجامعة التونسية لكرة القدم بصرف العديد من المبالغ من خزينتها الخاصة وسوف تواصل دعمها للجمعيات على أن يتم تحديد بقية المبالغ الخاصة بموسم 2020-2021 خلال الفترة القادمة بعد تحديد نظام كل بطولة وموعد انطلاقها.- نظرا لتأخير إنطلاق البطولة وما سينجر عن ذلك لاحقا من برمجة رزنامة مضغوطة و إثر دراسة وضعية أغلب الفرق وما لاحظناه من نقص في الزاد البشري لأغلب الفرق نظرًا لتنقل عدد كبير من اللاعبين المحترفين إلى بطولات أخرى ، تقرر الترفيع في عدد المنتدبين من 8 إلى 10 بالنسبة للرابطة المحترفة