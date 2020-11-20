صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والبريد التونسي يطلقان خدمة " سهلي جرايتي " لصرف الجرايات من الموزعات الآلية للأوراق المالية

أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المنتفعين بالجرايات التي تُصرف لهم عن طريق الحوالات البريدية أن البريد التونسي أحدث، بالتنسيق مع مصالح الصندوق، خدمة جديدة لتيسير الحصول على جراياتهم "سهّلّي جرايتي"، انطلاقا من جرايات شهر نوفمبر 2020 التي ستصرف في مواعيدها الشهرية، وفق بلاغ نشر على صفحته الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس الخميس.وتُمكّن هذه الخدمة الجديدة المجانية والاختيارية "سهّلّي جرايتي"، الرامية لمزيد تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات ورقمنتها لفائدة منظوري الصندوق، أصحاب الحوالات من صرف جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية " DAB " المثبتة بالمراكز البريدية باعتماد الحساب الافتراضي الذي تحصلوا عليه سابقا من مصالح البريد التونسي.أما بالنسبة إلى أصحاب الجرايات الذين لم يتحصلوا بعد على حساب افتراضي فيمكنهم الاتصال بمصالح البريد للحصول مستقبلا على جراياتهم عبر هذه الخدمة الاختيارية، حسب البلاغ مع تواصل صرف الجرايات لأصحابها عن طريق الحوالات كالمعتاد لغير الراغبين في الاشتراك في " سهلي جرايتي".ويتحتم على الراغب في الحصول على جرايته عبر هذه الخدمة اتباع تعليمات النفاذ التي تم إقرارها في الغرض من قبل البريد التونسي الذي بين في بلاغ نشره في الغرض، أنه سيتم في مرحلة ثانية تمكين المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من سحب جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي.وأكد البريد التونسي في بلاغه أن إطلاق هذه الخدمة يهدف أساسا إلى تطوير ورقمنة وتسهيل الخدمات المالية الموجهة لفائدة الحرفاء والمواطنين والحد من الاكتظاظ بمكاتب البريد لافتا إلى أنه يمكن للمنتفعين بجرايات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الاتصال بمركز خدمة الحرفاء 1828 خدمة رقم 2 أو 3، للحصول على مزيد من الإيضاحات والإجابة عن تساؤلاتهم.