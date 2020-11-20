الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 20 نوفمبر 2020

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منوبة: تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و26 حالات شفاء وحالتي وفاة

مدنين : تسجيل حالتي وفاة و42 اصابة جديدة بفيروس كورونا

القصرين : تسجيل 3 وفيات ورصد 88 إصابة جديدة بفيروس " كورونا"

المنستير: حالتا وفاة و77 إصابة جديدة بكورونا من مجموع 5019 إصابة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الجمعة، 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و26 حالة شفاء وحالتي وفاة لشخصين (رجل وامراة) من المرناقية وبرج العامري، توفيا أمس الخميس بمستشفى الرابطة، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية (وات) وبيّنت قدور أن عدد حالات الشفاء البالغة 805 حالات، يفوق عدد حالات الاصابة النشيطة التى وصلت الى 675 اصابة، منهم 669 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و06 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (213 حالة )، طبربة (172 حالة)، والجديدة (82 حالة)، ووادي الليل (60 حالة)، ودوار هيشر (54 حالة)، والمرناقية (43 حالة)، وبرج العامري (32 حالة)، والبطان (19 حالة).يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 1609 اصابات بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 129 حالة وفاة، و805 حالات شفاء.سجّلت ولاية مدنين وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا وحاملين لامراض مزمنة اخرى ليرتفع عدد حالات الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا الى 52 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة وفق معطيات عن الادارة الجهوية للصحة بمدنين.كما سجلت الجهة في نتائج 255 عينة وردت ليلة امس على الادارة الجهوية للصحة بمدنين 42 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها اطار تربوي يرتفع بها العدد الجملي للاصابات في القطاع التربوي الى 30 إطارا فيما يرتفع إجمالي الاصابات بالفيوروس منذ ظهور الوباء الى 1328 إصابة تتوزع الجديدة منها بعدد 20 اصابة بجزيرة جربة 16 إصابة منها بجربة حومة السوق و12 إصابة بمعتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية و8 إصابات ببن قردان وإصابة وحيدة بكل بسيدي مخلوف وبني خداش فيما لم تسجّل جرجيس أيّة إصابة اليوم .وجاءت من نتائج العينات 47 حالة شفاء 12 حالة منها بحومة السوق و11 بسيدي مخلوف و10 بجرجيس و5 بمدنين الجنوبية و4 بمدنين الشمالية وحالتي شفاء بكل من ميدون وبن قردان وحالة شفاء واحدة ببني خداش وبذلك ترتفع حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة الى 1005 حالة شفاء.ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس " كورونا" المستجد بولاية القصرين منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود مساء أمس الخميس إلى 89 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة لمصابين اثنين من معتمديتي سبيطلة ومصاب من تالة وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحةعبد الغني الشعباني وتطوّرت بدورها حالات الإصابة بهذا الوباء إلى 1855 إصابة بعد تسجيل 88 إصابة جديدة كشفتها نتائج تحاليل 206 عينة صدرت نتائجها ، مساء أمس الخميس من المخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي (182 عينة كشفت إصابة 83 شخصا ) والمخبر الخاص بالقصرين المدينة ( 24 عينة كشفت إصابة 5 أشخاص ) حسب ذات المصدر .ووصف الشعباني الوضع الصحي بالولاية بالحرج في ظل تواصل ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات ، وشدد بالمناسبة على ضرورة احترام كافة المواطنين لقواعد حفظ الصحة والإلتزام بحمل الكمامات وتكريس التباعد الجسدي مع ضرورة تقيد الحاملين للفيروس بتراتيب الحجر الصحي الإجباري الى حين مرور عشرة ايام من فترة الحجر الصحي في صورة لم تظهر عليهم أعراض المرض أو 14 يوما في صورة ظهرت عليهم الأعراض .ارتفع مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 124 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، وبلوغ 5019 إصابة منها 77 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة على الساعة الثامنة مساء أمس الخميس وفق ما ذكره لـــ(وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 13 إصابة بالمنستير، و10 إصابات بزرمدين، و9 إصابات بقصر هلال، و8 إصابات بطبلبة، و8 إصابات بجمال، و7 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و6 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بالوردانين، وإصابتين ببني حسان، وإصابة واحدة بالبقالطة وإصابتين غير محدد مكانها.وتعافى أمس 56 مصابا من فيروس كورونا المستجد ليصبح مجموع حالات الشفاء بولاية المنستير 3621 حالة تعاف.وارتفع مجموع الأشخاص الذين استكملوا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري إلى 27 ألفا و252 شخصا مقابل 26 ألفا و888 شخصا الأربعاء 18 نوفمبر الجاري.ويوجد في الحجر الصحي الذاتي 3150 شخصا وفي الحجر الصحي الاجباري 87 شخصا حسب المدير الجهوي للصحة.