عدد من معتصمي سبيطلة يهددون بغلق خزان الماء الذي يزود مدينة صفاقس

وات -

هدد عدد من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل من أصيلي معتمدية سبيطلة في ولاية القصرين البالغ عددهم 50 شابا وشابة، والذين ينفذون اعتصامات منذ سنة 2016 بمقر المعتمدية بمقر المعتمدية، بغلق خزان الماء الذي يزود مدينة صفاقس كخطوة تصعيدية "في ظل سياسية المماطلة والتسويف المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة تجاه مطلبهم الأساسي المتعلق بتشغيلهم وانقاذهم من شبح البطالة" وفق قول أحد المعتصمين معز حناشي.وبين حناشي في تصريحه ل(وات) أن عددا من معتصمي سبيطلة دخلوا مؤخرا في إضراب جوع، تعكرت حالة احدهم الصحية وتم تحويله الى المستشفى المحلي بسبيطلة، فيما خيّر عدد اخر التوجه اليوم نحو حزان المياه الذي يزود مدينة صفاقس بالماء الصالح للشراب والإحتجاج أمامه والتهديد بغلقه، وابرز أنه تم اعطاء مهلة بثلاثة أيام للمسؤولين المحليين والجهويين للنظر في مطلبهم وايجاد صيغة لتشغيلهم الالي قبل تنفيذ تهديدهم وقطع الماء المتجه الى ولاية صفاقس لطيفة