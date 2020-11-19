الكريديف يُصدر كتاب "شهيرات التونسيات" لحسن حسني عبد الوهاب في نسخة صوتية

وات -

صدر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، كتاب مسموع (audio book) للمحتوى المضمّن بكتاب "شهيرات التونسيات" للعلاّمة حسن حسني عبد الوهاب، وبصوت القارئة أميرة ضيف الله.هذا الكتاب الصوتي، هو الإصدار الأول للكريديف، وقد أراد القائمون عليه أن يتماشى مع المحامل الرقمية الجديدة ليكون متاحا للجمهور على تطبيقات الهواتف الذكية ويستهدف عددا أكبر من الفئات العمرية والاجتماعية.وتم تجزئة الكتاب إلى مقاطع صوتية بحيث يحكي كلّ مقطع عن شخصية نسوية رائدة، وتمّ إرفاق كلّ مقطع صوتي برسومات للشخصيات النسوية الواردة في الكتاب بأنامل الرسامة درّة البرجي، وفق الأوصاف التي ذكرها العلاّمة حسن حسني عبد الوهاب في الكتاب.وقالت المديرة العامة للكريديف الأستاذة نجلاء العلاني بوحولة، في تصريح لـ (وات)، إن النسخة الصوتية لهذا الكتاب ستساهم في مزيد التعريف بالمنارات النسائية التونسية وبمساراتهن الريادية، لأكبر عدد ممكن من القراء والجمهور.وأضافت أن الكريديف يسعى من خلال هذا الإصدار إلى تثمين الدور الذي لعبته الأعلام النسائية التونسية على مرّ التاريخ والتعريف بإنجازاتهن على غرار الكاهنة البربرية مرورا بأروى القيروانية وصولا إلى عزيزة عثمانة.كما ثمّنت محتوى هذا الكتاب الصادر سنة 1917، مؤكدة على أهميته التاريخية والمعرفية لما يوثقه من تجارب نسائية تونسية تركن أثرا كبيرا في التاريخ.ويُعتبر كتاب "شهيرات التونسيات" بحث تاريخي أدبي في حياة النساء النوابغ بتونس، يتحدث فيه حسن حسني عبد الوهاب عن "الشهيرات " من الفتح الإسلامي إلى الدولة الحسينية.واختار الكاتب تقسيم الكتاب إلى فترات زمنية بدءا من الدور العربي ثم الدور الأغلبي بعدها الدور العبيدي، مرورا بالصنهاجي والحفصي، ثم الدور التركي وأنهاه بالدور الحسيني.وهو يقدّم الحقبة التّاريخيّة، ثمّ يذكر نساء "نابغات" قمن بأدوار هامّة، وتركن أثرا كبيرا يشهد لهنّ عبر التّاريخ.وقد فرغ من تأليفه ونشره سنة 1917.