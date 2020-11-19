الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 19 نوفمبر 2020

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باجة: تسجيل 63 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

القصرين : تسجيل 84 حالة شفاء في الوسط المدرسي من جملة 107 اصابات

المنستير: 6 وفيات و88 إصابة جديدة بكورونا

مدنين : حالة وفاة و21 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية مدنين

اظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الاربعاء بباجة وجود 63 اصابة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، منها 41 اصابة بباجة المدينة و5 حالات لكل من معتمديتى تبرسق وعمدون و7 حالات بتستور وحالتين بنفزة.وقد ارتفع عدد الحالات الايجابية بالجهة الى 1890 حالة فى حين وصل عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء الى 1214 شخصا.ويواصل الاقامة بمستشفيات الجهة 25 شخصا فى حين وصل عدد الوفايات الى غاية يوم امس الى 51 شخصا.بلغت حالات الشفاء من فيروس " كورونا" المستجد في الوسط المدرسي بولاية القصرين، 84 حالة شفاء في صفوف تلاميذ وإطارات تربوية وإداريين وعملة، وذلك من جملة 107 اصابات سجلتها المندوبية الجهوية للتربية منذ مطلع العودة المدرسية إلى حدود مساء أمس الإربعاء، وفق المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي .ووصف القاسمي صباح اليوم الخميس في تصريح ل(وات) الحالات النشيطة ب"المستقرة"، ملاحظا أن الوضع الصحي بكافة المؤسسات التربوية يعد "مقبولا إلى حد الان" وأن الدروس تسير بشكل طبيعي.وأكد بالمناسبة أن الوضع الصحي لكافة منتسبي التربية بالجهة محل متابعة متواصلة الى جانب تواصل حملات التعقيم والحرص على تنفيذ مقتضيات البرتوكول الصحي في سبيل مجابهة خطر انتشار فيروس "كورونا" في الوسط المدرسي .يذكر أن المرصد الدولي للحريات الأساسية تولى تعقيم 120 مؤسسة تربوية بالجهة على مرحلتين في العطلة (20 مدرسة) واواخر الأسبوع المنقضي (100 مؤسسة) الى جانب حملات التعقيم التي نفذتها مصالح المندوبية بالشراكة مع عدد من المنظمات المدنية .سجّلت ولاية المنستير ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع المجموع إلى 122 وفاة، و88 إصابة جديدة ليصبح مجموع الإصابات بكورونا 4942 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة أمس الأربعاء على الساعة الثامنة مساء وفق ما صرّح به اليوم لــ( وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 15 إصابة بطبلبة، و13 إصابة بالمنستير، و12 إصابة ببنبلة، و10 إصابات بالساحلين، و9 إصابات بالمكنين، و9 إصابات بالوردانين، و8 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابتين بجمال، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالبقالطة، وإصابة واحدة غير محدد مكنها.وارتفعت حالات التعافي في الجهة إلى 3565 حالة شفاء بعد تماثل 105 من الحالات الجديدة للشفاء في حين مازال هناك 1255 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد.وبلغ مجموع الأشخاص الذين استكملوا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري 26 ألفا و888 شخصا في الوقت الذي يواصل فيه 3229 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي و103 أشخاص فترة الحجر الصحي الاجباري حسب حمودة الببة.سجّلت ولاية مدنين وفاة مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 82 سنة تم ايواؤه بالمستشفى يوم 16 نوفمبر ويعاني عدة امراض مزمنة ويرتفع بذلك عدد الوفايات بسبب فيروس كورونا الى 49 حالة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.كما سجلت الجهة من بين 374 عينة 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1286 اصابة تتوزع الاصابات الجديدة منها بين 6 اصابات في كل من مدنين الشمالية وبن قردان تم كشفها في صفوف تجّار أجروا التحاليل لغاية الاستظهار بنتيجته عند التحول الى ليبيا في اطار مقتضيات البرتوكول الصحي الجديد المعتمد بالمعابر وذلك دون ان تظهر عليهم اية اعراض وفق الدكتور زيد الذي اوضح ان ارتفاع عدد العيّنات ايضا ارتبط بعودة نشاط المعابر الحدودية مع ليبيا وما اقتضته من اجراء تحليل الكشف عن الفيروس لكل مغادر.اما بقية الاصابات فتتوزع بين 3 بمعتمدية جربة ميدون واصابتين اثنين في كل من معتمدية مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف وحومة السوق فيما تلقت الجهة نتائج حالات شفاء جديدة يبلغ عددها 19 حالة توزعت بين معتمدية مدنين الجنوبية 5 حالات و4 حالات بسيدي مخلوف و3 حالات بكل من مدنين الشمالية وحومة السوق وحالتي شفاء بميدون وحالة واحدة بكل من بن قردان واجيم وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء الجملية الى 958 حالة شفاء.