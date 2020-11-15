طاقم تحكيم ليبي للقاء الاياب بين النادي الصفاقسي وميلانديج برابطة ابطال افريقيا

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اعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عينت طاقم تحكيم ليبي لادارة مباراة الاياب بين النادى الصفاقسى وميلانديج من زنجبار المقررة في 4 او 5 ديسمبر المقبل على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في اطار اياب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية.ويتكون الطاقم من الحكام محمد المبروك وباسم سيف النصر وصالح الشوقى وعبد الباسط شهوب.يذكر ان مباراة الذهاب ستقام في زنجبار بين 27 و29 نوفمبر الجاري.