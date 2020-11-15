القصرين: المناطق المحاذية لحقل نفط "الدولاب " يدخلون في إعتصام مفتوح للمطالبة بالتنمية والتشغيل

وات -

دخل ، اليوم الأحد، عدد من أهالي المناطق المحاذية لحقل نفط الدولاب الواقع بين معتمديتي سبيطلة والعيون من ولاية القصرين (حوالي 200 شخصا)، تحت إسم " تنسقية الدولاب"، في اعتصام سلمي مفتوح للمطالبة بمساهمة الشركة المستغلة للحقل في تشغيل شباب مناطقهم المهمشة والمساهمة في دفع التنمية بهم باعتبارهم يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة.وأكد أحد المعتصمين أصيل منطقة القرين في معتمدية العيون عبد الباسط مرازقي في تصريح ل(وات) أن شباب الجهة سيواصلون إعتصامهم السلمي إلى حين تحقيق مطالبهم والايفاء بالوعود التي تلقوها منذ سنة 2017 من قبل المشرفين على شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيرابت " التي تقوم باستغلال الحقل منذ سنة 1968ومن السلط الجهوية.ونفى المتحدث الأخبار المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول توجه "تنسيقية الدولاب" الى حقل البترول بالدولاب لغلق "الفانة"، مشددا أن اعتصامهم سلمي في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة.وذكر بالمناسبة أن عددا من المعتصمين سيعقدون الثلاثاء المقبل جلسة مع والي الجهة الجديد عادل مبروك لطرح مشاغلهم ومطالبهم وايجاد الحلول المناسبة لها.