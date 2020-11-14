بنزرت: طاقة الايواء بمسلك "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بلغت اقصاها

وات -

افاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني (وات) بان طاقة الايواء بمسلك "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بلغت 100 بالمائة، على غرار قسم الانعاش، ويجرى العمل على تجهيز واعداد مستشفى ميداني بمضيف الرمال بمعتمدية منزل جميل بطاقة استيعاب تبلغ 50 سريرا لاستغلاله في حالة ارتفاع وتيرة الحالات التي تتطلب التدخل الطبي، بالتوازي مع اعداد وتهيئة مركز الاصطياف بشاطئ مامي بمعتمدية راس الجبل كمستشفى ميداني ثان بطاقة استيعاب تعادل 30 سريرا.ولاحظ السعيداني في ذات السياق ان التقييم الاولي للوضع الوبائي بالجهة الصحية منذ يوم 27 اكتوبر يشير الى بداية استقرار حذر خاصة في مناطق ماطر وراس الجبل والعالية، والذي سيتم تاكيده بصفة قطعية من عدمه بداية من الاسبوع المقبل، وفق تعبير ذات المصدر يشار الى ان قسم "كوفيد19" بماطر لا تاوي احدا وياوي قسم منزل بورقيبة 25 شخصا من مجموع 50 سريرا متوفرا وتاوي العالية 8 مرضى من مجموع 20 سريرا، وياوي قسم سجنان مريضين (02) من مجموع 9 اسرة متوفرة.