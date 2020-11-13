أريانة: اضراب اصحاب المخابز على خلفية مطالب مهنية ومالية

وات -

قرّر اصحاب المخابز بولاية اريانة الدخول في اضراب عن العمل لمدة ثلاثة ايام بداية من يوم الاحد 15 نوفمبر الجاري استجابة لمطلب الاضراب العام الصادر عن الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك على خلفية عدد من المطالب المهنية والمالية، وفق رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز بأريانة يوسف زليعة صحفية /وات/.واكد زليعة، في تصريح لـ"وات"، عقب اشرافه اليوم الجمعة على اجتماع تنسيقي للغرفة الجهوية لاصحاب المخابز بمقر الاتحاد الجهوي لمنظمة الاعراف باريانة "دخول نحو 140 من اصحاب المخابز بالجهة في اضراب عن العمل بعد استيفاء كافة الجهود لحلحلة الاوضاع المتردية لقطاع المخابز مع سلطة الاشراف، في علاقة بتنظيم نشاط اصحاب المخابز والتصدي لكل التجاوزات الحاصلة من قبل العديد من المخابز العشوائية التي اضرت بالقطاع واهله"، حسب تعبيره.واضاف ان من بين المطالب " الدعوة لصرف المستحقات المتخلدة بذمة الدولة لدى قطاع المخابز الذي اصبح مهددا بالافلاس والتاكيد على ضرورة منع المخابز العشوائية من صنع خبز "الباقات" التي لا يزيد وزنها عن 202 غراما ونشر القرار الوزاري المتفق عليه بصفة كتابية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة التجارة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".وكان عدد من اصحاب المخابز بولاية اريانة عبروا لـ"وات"عن امتعاضهم من تردي الاوضاع الاجتماعية للعاملين بقطاع المخابز، وتفاقم ظاهرة المخابز العشوائية، وسوء التصرف في توزيع مادة الفرينة المدعمة لمستحقيها، فضلا عن تزايد مديونية اصحاب المخابز بسبب المتغيرات الاقتصادية الحاصلة وارتفاع الاسعار في جميع المجالات .