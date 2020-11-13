قابس: تعطل نشاط الميناء التجاري وعدد من الانشطة الحيوية بالجهة

وات -

أفاد مدير الميناء التجاري بقابس، خميس الورفلي، اليوم الجمعة، بأن نشاط الميناء قد تعطل اليوم بسبب غلق المداخل المؤدية اليه من قبل العشرات من شباب الجهة الذين يطالبون بالتنمية والتشغيل.وبين الورفلي، في تصريح ل"وات"، ان هذا الوضع يدعو الى القلق، وفي صورة تواصله ستكون له انعكاسات جد سلبية على العمليات التجارية لهذا الميناء الذي شهد اليوم توقف عمليات التوريد والتصدير وسيكون مجبرا على دفع رسوم التأخير الموظفة على السفن، مشيرا الى وجود 04 سفن راسية حاليا بالميناء و04 سفن أخرى موجودة بمنطقة الارساء المكشوفة وجميعها محملة بمواد تحتاجها البلاد.وأكد على ان توقف نشاط الميناء التجاري بقابس سينعكس سلبا على نشاط العديد من المؤسسات المصدرة بالجهة وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي.من جهة أخرى، ذكر عدد من العاملين بوحدات تعبئة الغاز المنزلي بالمنطقة الصناعية بقابس في تصريحات متطابقة ل "وات" أن نشاط المؤسسات التي يعملون فيها قد توقف بسبب الاعتصام القائم بالمنطقة الصناعية والذي سيتسبب في صورة تواصله في أزمة كبيرة في التزود بقوارير الغاز المنزلي في العديد من الولايات.يذكر ان حالة من الاحتقان قد سادت جهة قابس في اليومين الأخيرين جراء ما اعتبره العديد من ابناء ولاية قابس واطاراتها تماديا في تهميش الجهة، مطالبين بعقد مجلس وزاري عاجل لحلحلة الملفات الكبرى العالقة بهذه الولاية ولتفعيل القرارات التي اتخذت لفائدتها في المجالس الوزارية المنعقدة في سنوات 2013 و2015 و2019 والتي بقي جلها حبرا على ورق.