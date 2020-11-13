الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2021 تنطلق يوم 16 جوان 2021، حسب رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2020 - 2021

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تنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2021 يوم الاربعاء 16 جوان 2021 وتتواصل أيام 17 و18 و21 و22 و23 جوان، على ان تعلن نتائجها يوم الأحد 4 جويلية 2021، وفق رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2020 - 2021 التي نشرتها وزارة التربية اليوم الجمعة.وتنتظم الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا أيام 6 و7 و8 و9 جويلية 2021 لتعلن نتائجها يوم السبت 17 جويلية 2021 وحسب ما جاء في هذه الرزنامة، يجرى اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية خلال الفترة من 12 أفريل إلى 24 أفريل 2021 في حين تنتظم الاختبارات التطبيقية والشفاهية من 27 ماي المقبل الى 9 جوان 2021 أما بخصوص مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام)، فستجرى أيام 28 و29 و30 جوان 2021 وسيقع الاعلان عن نتائجها يوم الاربعاء 14 جويلية 2021 وينتظم امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني (النوفيام) أيام 1 و2 و3 جويلية 2021 وتعلن نتائجه يوم الجمعة 16 جويلية 2021