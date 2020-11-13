جندوبة: بطاقة إيداع في حق موظفة بالإدارة الجهوية للتربية بتهمة التدليس والارتشاء

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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق موظفة بالإدارة الجهوية للتربية بالجهة وذلك لاستكمال التحقيق في ما وجّه لها من اتهام يتعلق بتسلّمها لرشوة وتدليس وثيقة وافتعالها والايهام بها لانتداب احدى العاطلات عن العمل اثر شكاية تقدم بها المدير الجهوي للتربية بالجهة وفق ما أكده اليوم الجمعة الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة إسكندر الزغلامي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأضاف ان النيابة العمومية تلقت شكاية من قبل المدير الجهوي للتربية بجندوبة رياض الوسلاتي يطلب فيه اثارة الدعوى ضد موظفة بعد ان تبين ان الامضاء المضمّن بالوثيقة مدلّسا وان المتهمة فيه موظفة تعمل بإدارته بعد ان تقدمت له احدى الشاكيات مفيدة بأنها سلمت للموظفة مبلغا ماليا قيمته 2500 دينار مقابل انتدابها في سلك المعلمين النواب بإحدى المدارس الشاغرة بالجهة دون ان تتمكن من مباشرة عملها.وحسب المدير الجهوي للتربية بجندوبة فان ادارته تولت اشعار النيابة العمومية بإحدى الوثائق المدلّسة وقدمت شكاية في الغرض بعد ان اشعر بدوره كرئيس إدارة من قبل احدى خريجات الجامعة قبل ان تمكنه من الوثيقة التي كانت تحمل امضاء قدم على انه امضاؤه وهو ما استوجب فتح بحث انتهى في مرحلته الأولى بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الموظفة.ووجهت للموظفة تهمة الارتشاء والتحيل والتدليس ومسك مدلس وفق الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة .