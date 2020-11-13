قابس : اعتصام مفتوح بمداخل المجمع الكيميائي التونسي بقابس

وات -

لم يتمكن صباح اليوم أعوان معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس من الالتحاق بمراكز عملهم بسبب اعتصام ينفّذه العشرات من الشبان العاطلين عن العمل من شاطئ السلام ومن المناطق المجاورة.ويطالب الشباب المعتصم وفق ما صرّح بذلك عدد منهم لمراسل (وات ) بالتنمية والتشغيل معتبرين ان الحكومة قد تمادت في تهميش ولاية قابس وأهملت ملفّاتها الحارقة وفي مقدمتها ملفات التشغيل والبيئة والصحة مشيرين بالخصوص الى عدم تفعيل المناظرة الخاصة بانتداب 542 عونا بالمجمع الكيميائي التونسي وعدم تفعيل شركة الصيانة وصندوق التنمية والتشغيل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية والملوثة.وكانت ولاية قابس قد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة كبيرة من الاحتقان جراء عدم ذكرها في النقطة الاعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة هشام مشيشي.وقد طالبت فروع المنظمات الوطنية ونواب الجهة بعقد مجلس وزاري عاجل حول ولاية قابس لحلحة الملفات الحارقة بالجهة وتفعيل القرارات التي تم اتخاذها في المجالس الوزارية الخاصة بهذه الولاية والتي بقي جلها حبرا على ورق.